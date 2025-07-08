В столичную полицию поступило заявление о несанкционированном списании денежных средств с банковской карты. В результате расследования установлено, что 33-летний иностранный гражданин, найдя чужую карту в автобусе, воспользовался ею для оплаты собственных покупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемый тайно списал более 350 тысяч тенге, причинив материальный ущерб владельцу карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали по месту жительства.

Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой злоумышленников, следите за своей картой и не оставляйте ее без присмотра.

В случае потери сразу заблокируйте карту через банк или мобильное приложение и подключите уведомления о транзакциях для контроля расходов.

Если вы нашли чужую карту, не используйте ее — это преступление. Лучше всего передать карту в полицию или банк. Ваша внимательность поможет сохранить деньги в безопасности.