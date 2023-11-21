Список мошеннических страниц в соцсетях опубликовали атырауские полицейские

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Большая часть выявленных интернет-мошеннических страниц в Instagram рекламирует мобильные телефоны и предметы домашнего обихода по низким ценам

Фото: Kazpravda.kz

С 20 по 22 ноября на территории области проводится ОПМ "Hi-Tech" по борьбе с правонарушениями в сфере информатизации и связи, а также совершаемыми с использованием информационных, технологий, в том числе интернет-мошенничеством. Спецгруппа Киберпол ДП Атырауской области в рамках мероприятия выявила страницы в соцсетях, подозреваемые в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Как отмечается, большая часть выявленных интернет-мошеннических страниц в социальной сети Instagram рекламирует мобильные телефоны и предметы домашнего обихода по низким ценам. Заинтересовавшись недорогим товаром, доверчивые граждане оформляют и заказывают товары, проводят оплату через соцсети в рассрочку или переводом на банковскую карту. Впоследствии владелец страницы блокирует клиента в социальной сети, связь между заказчиком и продавцом прерывается. Таким образом покупатели становятся жертвами интернет-мошенничества.

Список мошеннических страниц в социальных сетях:

euro_iphone.kz;

Apple trade;

Applezone.kz;

okko_mebel;

xantore_mebel;

yellow. apple.kz;

mir_tehniki;

onlyapplekz;

applegoods.kz;

apple_sale.kz.

 

#полиция #соцсети #список #мошенники #сайты

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