Список мошеннических страниц в соцсетях опубликовали атырауские полицейские

Большая часть выявленных интернет-мошеннических страниц в Instagram рекламирует мобильные телефоны и предметы домашнего обихода по низким ценам
С 20 по 22 ноября на территории области проводится ОПМ "Hi-Tech" по борьбе с правонарушениями в сфере информатизации и связи, а также совершаемыми с использованием информационных, технологий, в том числе интернет-мошенничеством. Спецгруппа Киберпол ДП Атырауской области в рамках мероприятия выявила страницы в соцсетях, подозреваемые в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.
Как отмечается, большая часть выявленных интернет-мошеннических страниц в социальной сети Instagram рекламирует мобильные телефоны и предметы домашнего обихода по низким ценам. Заинтересовавшись недорогим товаром, доверчивые граждане оформляют и заказывают товары, проводят оплату через соцсети в рассрочку или переводом на банковскую карту. Впоследствии владелец страницы блокирует клиента в социальной сети, связь между заказчиком и продавцом прерывается. Таким образом покупатели становятся жертвами интернет-мошенничества.
Список мошеннических страниц в социальных сетях:
euro_iphone.kz;
Apple trade;
Applezone.kz;
okko_mebel;
xantore_mebel;
yellow. apple.kz;
mir_tehniki;
onlyapplekz;
applegoods.kz;
apple_sale.kz.