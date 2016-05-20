​Спокойно и без эмоций

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Открывая встречу, председатель совета Куаныш Илюбаев, в частности, отметил, что среди населения нашло горячее одоб-рение решение Президента РК о вводе моратория на отдельные нормы Земельного кодекса, которые вызвали общественный резонанс. И сегодня очень важно широко обсудить эти положения законодательства, выработать общую позицию. Поэтому необходимо активное участие всех заинтересованных сторон.

На заседании члены общественного совета заслушали подробную информацию заместителя акима области Мухтара Джумагазиева, курирующего отрасль сельского хозяйства, а также руководителя управления земельных отношений Кабая Сарсенгалиева о сегодняшнем положении, связанном с землями сельхозназначения региона, их использовании. Они рассказали также о предпринимаемых действиях со стороны исполнительной власти по обсуждению и разъяснению среди населения вопросов земельной реформы.

В ходе заседания члены совета обменялись мнениями, высказали свою точку зрения по отдельным нормам Земельного кодекса, которые вызывают живую реакцию в обществе, и предложили вынести их на рассмотрение республиканской Комиссии по земельной реформе. Все участники мероприятия при этом сошлись в одном: решать спорные вопросы необходимо взвешенно, обдуманно, без эмоций, посредством цивилизованного диалога, с учетом мнения, безусловно, самих крестьян, с выездом в сельские округа. 

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