Спортчеллендж для мегаполиса

В Алматы прошел вечерний забег Summer Run. Этот традиционный забег проходит каждое лето в вечернее время возле ледового дворца Almaty Arena. На этот раз в Summer Run приняли участие порядка 2 000 участников. Самым юным спортсменам 6 лет, старшим – 85.

Первыми, конечно же, на старт вышли дети. На дистанции 500 м быстрейшими стали Мусаввир Файзуллоев среди мальчиков и Акбота Едиль среди девочек. В беге на 1 км не было равных Данилу Гладкову и Алтынай Нурланкызы. А на дистанции 3 км среди подростков победили Рамазан Айнегов и Таисия Кечик.

После юных спортсменов на старт вышли участники на дистанциях 8 и 12 км по скандинавской ходьбе. Абсолютными чемпионами на более длинной дистанции стали Рахимжан Кельманов, который поставил новый рекорд трассы летнего забега среди мужчин (37 минут и 57 секунд), и Виктория Сергее­ва среди женщин (44 минуты 44 секунды).

Для болельщиков и участников забега была подготовлена большая программа с челленджами от тренеров World Class Almaty, а также от постоянного ведущего «Алматы марафона» Валихана Тена. Гости смогли посетить промозоны, насладиться прохладительными напитками и едой, а детей ждала программа от аниматоров.

– Сезонные забеги становятся популярными среди алматинцев и гостей города. Люди начинают принимать участие во все больших спортивных мероприятиях семьями, что очень радует. Ведь нашей главной миссией является популяризация здорового образа жизни, – отметила директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.