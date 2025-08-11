Спортсмены из 23 стран мира приедут в Астану

Спорт
238

С 14 по 16 августа в Астане состоится международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 категории G-1 по таеквондо (WT), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

Фото: НОК РК

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Турнир, вошедший в официальный календарь World Taekwondo, охватит три возрастные категории – кадеты, юниоры и взрослые. Свое участие в престижном старте подтвердили более 750 спортсменов.

Свои делегации представят спортсмены из 23 стран: Афганистана, Армении, Канады, Франции, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Омана, Люксембурга, Марокко, Непала, Пакистана, Палестины, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Туниса, Объединённых Арабских Эмиратов, США, а также индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Впервые за долгие годы Казахстан вновь становится центром притяжения мирового таеквондо.

Ранее международные турниры G-1 уровня проводились в нашей стране в 2015 году (г. Алматы) и 2017 году (г. Атырау).

"Проведение Kazakhstan Open 2025 символизирует возвращение Казахстана на карту международных соревнований. Особый статус турниру придаст участие олимпийских чемпионов и титулованных звезд мирового таеквондо. Турнир будет проводиться по новым международным правилам с применением обновлённой электронной системы KPNP K-2. Впервые в Казахстане в рамках соревнований будут использоваться новые электронные перчатки, предоставленные непосредственно компанией KPNP для обеспечения точности и объективности фиксации ударов", - говорится в сообщении.

Также в рамках данного международного турнира впервые в Казахстане выступит демонстрационная команда Всемирной федерации таеквондо. Ожидается участие высокопоставленных гостей, в том числе президента Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) доктора Чунгвон Чо, президента Азиатского союза таеквондо, а также членов Совета World Taekwondo.

Общий призовой фонд соревнований составил 15 808 000 тенге.

#Астана #турнир #таеквондо

