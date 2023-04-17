Как цифровизация в колониях позволяет защитить права осужденных

За несколько лет работы специальных терминалов осужденными подано более 8 тыс. обращений.

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Казахстанские заключенные могут направлять жалобы и обращения в надзорные органы из учреждений пенитенциарной системы, минуя администрацию учреждения, передает корреспондент kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Через установленные Генпрокуратурой терминалы электронных обращений осужденными в 2020-2023 годах подано более 8 тыс. заявок в электронном формате.

Как объясняют в ведомстве, это дает возможность обжаловать незаконные действия сотрудников учреждений.

"К примеру, осужденному "Н" посредством данного терминала удалось напрямую сообщить в Генеральную прокуратуру о неправомерных действиях сотрудников учреждения, наложении незаконного дисциплинарного взыскания и привлечении к уголовной ответственности по ст. 428 УК", - проинформировали в ГП РК.

В настоящее время внедряется также функция видеообращения.

"Цифровизация процесса позволит увеличить уровень защищенности граждан в закрытых учреждениях от возможных неправомерных действий", – резюмировали представители Генпрокуратуры.