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​Справимся сами
Рустем Алиев

Как отметили участники встречи, во время глобальной пандемии коронавируса продовольственные системы стран региона подверг­лись существенным испытаниям. Согласно Докладу ООН 2021 года «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире», число голодающих на планете увеличилось с 650 млн до 811 млн в 2020-м. Большинство этих людей проживают в странах – участницах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Кроме того, по оценкам Всемирной продовольственной программы, в настоящее время 66 млн человек в 11 государствах – членах ОИС страдают от голода в результате конфликтов, экономических потрясений, связанных с последствиями COVID-19, экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата.

Несмотря на богатые природные ресурсы и огромный опыт, имеющиеся в этих странах, они сильно зависят от международных рынков поставок продовольствия.

Согласно данным SESRIC, величина общего дефицита сельскохозяйственной торговли ОИС увеличилась с 49,9 млрд долларов в 2010 году до 62,9 млрд в ­2018-м. Более того, 25 стран – членов ОИС по-прежнему входят в чис­ло 47 государств мира с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия, которым требуется внешняя помощь.

При этом, как единодушно отметили участники ассамблеи, устойчивые продовольственные системы основываются прежде всего на взаимопонимании и сотрудничестве между государствами.

Президент Казахстана не раз подчеркивал значение работы международной Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) для исламского мира. Во время ­14-го Саммита Организации экономического сотрудничества, который проходил онлайн в марте 2021 года, Касым-Жомарт ­Токаев призвал государства-члены присоединиться к ИОПБ, назвав воп­росы продовольственной безопасности приоритетными для региона.

В обращении к участникам четвертой Генеральной ассамблеи исламской организации по продовольственной безопасности ­Глава государства подчеркнул, что Казахстан является активным и ответственным членом ОИС, он входит в 10-ку крупнейших экс­портеров продовольственной пшеницы и муки, поставляя за рубеж до 7 млн тонн пшеницы.

В своем открытом письме к участникам Генеральной ассамблеи ИОПБ Касым-Жомарт Токаев отметил существенно возросшую роль ИОПБ в условиях пандемии коронавируса и глобального изменения климата, призвав страны-участницы поддержать инициативу по созданию резервов продовольственной безопас­ности ОИС и Зернового фонда.

– Устойчивая продовольственная безопасность в странах – членах ОИС – цель, которой мы стремимся достичь. У группы стран ОИС есть все сельскохозяйственные элементы (вода, земля, сорта растений, скот), научные исследования и человеческий потенциал, но необходимо совершить прорыв и двигаться в направлении лучшего управления этими ресурсами и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в наших продовольственных системах, – заявил генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдаулет, подводя итоги деятельности организации за минувший год.

По его словам, ИОПБ совместно со всеми странами – членами ОИС через центры передового опыта стремится к системному развитию производства стратегических товаров.

В нынешнем году председательство в ИОПБ от Турецкой Рес­публики перешло к Республике Казахстан. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в своем выступлении подтвердил готовность страны следовать заданным курсам в предстоящий год председательствования.

– Казахстан имеет более 200 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 4% от мировых ресурсов, более 180 миллионов га пастбищных ресурсов. Казахстан, являясь активным и ответственным членом ОИС и одним из крупнейших производителей и экспортеров экологически чистой аграрной продукции, готов внести посильный вклад в решение вопросов продовольственной безопаснос­ти на пространстве ОИС, – отметил глава Минсельхоза РК.

Последние события в мире показали, что для стран ОИС вопрос создания собственной эффективной межнациональной и межрегиональной продовольственной системы очень актуален. Причем имеющиеся резервы для ее развития колоссальны: в настоящее время до 70% продовольственных товаров поступают извне региона ОИС. Поэтому ключевым фокусом для ИОПБ должно стать создание такой продовольственной и товаропроводящей системы, которая откроет многообещающие перспективы для экспортеров и импортеров.

На продовольственную безо­пасность влияют риски, связанные с изменением климата. Например, в Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 градуса Цельсия, при этом наблюдается устойчивый рост повышения средней годовой температуры.

– Нынешний сезон стал настоящей проверкой на прочность для наших аграриев. Пострадал от жары ряд регионов Казахстана. Мы понимаем, что назрела необходимость в пересмотре подходов в борьбе с засухой. Нужно думать не только о сегодняшних чрезвычайных ситуациях, но и о том, как предотвратить их в будущем: как снизить климатические рис­ки в сельском хозяйстве, какие усовершенствованные агротехнические приемы применять, как повысить устойчивость, какие безопасные для климата методы производства внедрять, – сказал Ербол Карашукеев. – Нехватка воды в наших странах принимает угрожающие масштабы. В связи с этим задачи по ирригации и мелиорации земель, внедрение современных технологий орошения, влаго- и ресурсосберегающих технологий должны быть в центре внимания.

По итогам четвертой Генеральной ассамблеи исламской организации по продовольственной безопасности утверждены резолюции и Стратегическое видение ИОПБ-2031.

Целями организации на ближайшие 10 лет, в частности, заявлено создание резервов продовольственной безопасности и программ по гуманитарной продовольственной помощи странам ОИС, оказавшимся в кризисных ситуациях.

В мероприятии приняли участие более 150 делегатов из 36 стран ИОПБ и 56 представителей стран ОИС, включая министров сельского хозяйства, экспертов международных организаций, ОИС и ее институтов, а также других высокопоставленных лиц, курирующих вопросы продовольственной безопаснос­ти в странах-участницах.

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