Справочник о системе государственной власти презентовали в Астане

Столица
0
Зере Торежан

Справочник «Органы государственной власти Республики Казахстан (1991–2024 гг.)» представляет собой документальную хронику, позволяющую проследить, как менялась архитектура власти страны от первых лет независимости до современных институциональных реформ. В презентации книги приняли участие представители госорганов, экс­пертного и научного сообщества, в том числе депутат Мажилиса Парламента Еркин Абиль, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Алибек Ахмедьяр, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Азамат Жолманов.

фото Игоря Бургандинова

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что данный справочник стал результатом многолетней совместной работы архивистов и ученых.

– Сегодня мы бы хотели представить ее итог – книгу, которая должна стать настольной для государственных управленцев. В ней не только показана история госучреждений с 1991 года, но и прослеживается эволюция институтов госуправления. Аналогов таким изданиям в Казахстане нет, – отметила Алия Мустафина.

Справочник включает в себя краткие, но емкие сведения о государственных органах: их создании, функциях, структуре, полномочиях, а также реорганизации или упразднении. Особую ценность изданию придают материалы из фондов Архива Президента РК. Именно они позволили восстановить точные исторические даты, изменения в подчиненности ведомств, их внутреннюю структуру и функциональные границы.

Это уже четвертый выпуск серии, подготовленной Архивом Президента РК. Ранее издания выходили в 2004, 2007 и 2012 годах. Новая книга объединяет и актуализирует материалы всех предыдущих выпусков, охватывая период с 1991 по 2024 год.

Высокую оценку изданию дали эксперты. В частности, доктор политических наук заведующий кафедрой социальных наук КазНПУ им. Абая Жомарт Симтиков подчеркнул, что справочник выполняет функцию научного навигатора по истории органов исполнительной власти.

– Сборник вводит в научный оборот систематизированный массив документов по истории госуправления, способствует развитию исследований по истории административных реформ, может служить эмпирической базой для работ по политической истории, правоведению, архивоведению, – отметил он.

По словам доктора юридических наук заместителя директора Евразийского института экономико-правовых исследований Университета Нархоз Виктора Малиновского, справочник будет востребован как в научной среде, так и среди практиков.

Справочник стал продолжением системной научно-издательской дея­тельности Архива Президента РК. Только за 2025 год учреждением выпущено шесть сборников документов и четыре номера журнала «Жаңа архив». В целом за годы независимости архивом подготовлено около 90 документальных изданий, посвященных ключевым страницам истории страны.

#Астана #презентация #справочник #Органы государственной власти Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]