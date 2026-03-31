Директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что данный справочник стал результатом многолетней совместной работы архивистов и ученых.

– Сегодня мы бы хотели представить ее итог – книгу, которая должна стать настольной для государственных управленцев. В ней не только показана история госучреждений с 1991 года, но и прослеживается эволюция институтов госуправления. Аналогов таким изданиям в Казахстане нет, – отметила Алия Мустафина.

Справочник включает в себя краткие, но емкие сведения о государственных органах: их создании, функциях, структуре, полномочиях, а также реорганизации или упразднении. Особую ценность изданию придают материалы из фондов Архива Президента РК. Именно они позволили восстановить точные исторические даты, изменения в подчиненности ведомств, их внутреннюю структуру и функциональные границы.

Это уже четвертый выпуск серии, подготовленной Архивом Президента РК. Ранее издания выходили в 2004, 2007 и 2012 годах. Новая книга объединяет и актуализирует материалы всех предыдущих выпусков, охватывая период с 1991 по 2024 год.

Высокую оценку изданию дали эксперты. В частности, доктор политических наук заведующий кафедрой социальных наук КазНПУ им. Абая Жомарт Симтиков подчеркнул, что справочник выполняет функцию научного навигатора по истории органов исполнительной власти.

– Сборник вводит в научный оборот систематизированный массив документов по истории госуправления, способствует развитию исследований по истории административных реформ, может служить эмпирической базой для работ по политической истории, правоведению, архивоведению, – отметил он.

По словам доктора юридических наук заместителя директора Евразийского института экономико-правовых исследований Университета Нархоз Виктора Малиновского, справочник будет востребован как в научной среде, так и среди практиков.

Справочник стал продолжением системной научно-издательской дея­тельности Архива Президента РК. Только за 2025 год учреждением выпущено шесть сборников документов и четыре номера журнала «Жаңа архив». В целом за годы независимости архивом подготовлено около 90 документальных изданий, посвященных ключевым страницам истории страны.