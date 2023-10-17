Спросят про закредитованность населения Свежий выпуск 17 октября 2023 г. 2:30 88 Ербол Тишкамбаев В Мажилисе пройдут парламентские слушания по вопросам закредитованности населения и повышения финансовой грамотности. В парламентских слушаниях примут участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, Национального банка, представители общественных организаций и СМИ. Планируется обсуждение принимаемых мер по снижению закредитованности населения и повышению финансовой грамотности, по вопросам лудомании и влияния киберпреступности, в том числе интернет-мошенничества на закредитованность граждан, а также о практике работы частных судебных исполнителей по взысканию займов в пользу финансовых организаций. Предусматриваются выступления заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, заместителя министра внутренних дел Игоря Лепехи, депутатов Мажилиса и других участников. По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству Республики Казахстан. Организатором парламентских слушаний является Комитет Мажилиса по финансам и бюджету. #мажилис #население #парламентские слушания #закредитованность