Спросят про закредитованность населения

В парламентских слушаниях примут участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, Национального банка, представители общественных организаций и СМИ.

Планируется обсуждение принимаемых мер по снижению закредитованности населения и повышению финансовой грамотности, по вопросам лудомании и влияния киберпреступнос­ти, в том числе интернет-мошенничества на закредитованность граждан, а также о практике работы частных судебных исполнителей по взысканию займов в пользу финансовых организаций.

Предусматриваются выс­тупления заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, заместителя министра внутренних дел Игоря Лепехи, депутатов Мажилиса и других участников. По итогам парламент­ских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству Республики Казахстан.

Организатором парламентских слушаний является Комитет Мажилиса по финансам и бюджету.