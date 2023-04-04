Спрятанные браконьером 137 рогов сайги выкопали из земли полицейские в Атырауской области

Фото: ДП Атырауской области

Сотрудники Курмангазинского районного ОП при проверке адреса жителя района, 1990 г. р., выявили, что в земле закопаны 137 сайгачьих рогов и ручная пила, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1-1 ст. 339 УК РК, начато досудебное расследование.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК, добавили в ДП.

Накануне сообщалось, что кызылординца задержали при попытке продать более 100 кг сайгачьих рогов.