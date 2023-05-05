Сразу четверых подозреваемых в наркоторговле задержали в Текели

4 мая в городе Текели полицейские ликвидировали канал распространения наркотиков в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

В ходе спецоперации полицейские выявили и задержали четверых наркоторговцев в разных частях города.

«Задержанным лицам инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование проводится по частям 1 и 3 уголовной статьи, предусматривающей незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.

С начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 кг различных наркотических средств. Среди них – марихуана, гашиш и так называемые синтетические наркотики.