Сразу три экзитпола подтвердили высокую поддержку новой Конституции среди казахстанцев

Референдум
55

По предварительным данным ЦКР, 87,15% казахстанцев, принявших участие в республиканском референдуме 15 марта, проголосовали за принятие новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Явка составила 73,12%.

Данные экзитполов это подтверждают:

– Согласно исследованию Института евразийской интеграции, за принятие новой Конституции проголосовали 86,7% из 30 тыс. опрошенных граждан при предполагаемой явке 75,3% (погрешность ±1%);

– По данным опроса Института комплексных социальных исследований «Астана Социс-А», поддержку выразили 87,4% участников голосования при явке 73,8% (погрешность ±1,5%);

– Близкие результаты показал и экзитпол Института общественной политики: 88,6% респондентов поддержали новую Конституцию (в опросе приняли участие 24 тыс. человек) при предполагаемой явке 72,1%.

По данным КИСИ, все три экзитпола демонстрируют поддержку новой Конституции на уровне около 87-89%. Это говорит о высокой степени совпадения оценок различных социологических служб и позволяет рассматривать результаты референдума как устойчивый выбор казахстанцев.

Результаты социологического опроса Института демократии показали, что общество поддержало не только юридические изменения, но и принципы, которые определяют будущее страны.

Так, первое место занимает закрепление принципа бережного отношения к природе. 86,5% казахстанцев полностью поддерживают эту норму, ещё 8,5% респондентов скорее поддерживают её. В сумме это 95% общественной поддержки. Результаты опроса показывают, что экологическая ответственность постепенно становится поведенческой нормой для казахстанцев.

Вторая идея по уровню поддержки касается закрепления в новой Конституции ценностей культуры, образования, науки и инноваций. 78,6% граждан полностью поддерживают эту норму, ещё 13% респондентов скорее поддерживают её. В сумме более 91% населения. В обществе всё очевиднее проявляется сдвиг, когда будущее страны связывают не только с экономическими ресурсами, но прежде всего с человеческим капиталом. Это образование, знания, научные исследования и инновации.

Третье положение касается защиты персональных данных граждан в цифровой среде. 77,7% казахстанцев полностью поддерживают закрепление этой нормы, ещё 12,2% респондентов скорее поддерживают её. Совокупная поддержка достигает почти 90%. Закрепление такой нормы в Конституции можно рассматривать как важный сигнал технологическим компаниям и инвесторам по всему миру: Казахстан намерен строить цифровое развитие на основе современных стандартов защиты прав человека.

Через эти нормы формируется новая формула развития Казахстана: экология, знания и цифровые права.

Данные соцопроса также фиксируют рост доверия к профессиональным знаниям. Респондентам был задан вопрос: «Мнение каких групп по конституционной реформе для вас важно?». Каждый третий казахстанец (31,6%) назвал юристов как профессиональную группу, мнению которой он доверяет. Ещё одной значимой и новой группой доверия стало экспертное сообщество, в ряду которых политологи, социологи и аналитики (23,1%).

Эти данные показывают определенный понятийный сдвиг в сознании общества. Сегодня всё больше казахстанцев ориентируются уже на профессиональные знания и экспертную компетентность.

Ещё одно наблюдение касается уровня доверия к институтам власти. Данные опросов показывают стабильно высокий уровень доверия Президенту Казахстана – около 86%. Конституционная реформа, будучи инициативой Главы государства, сделала предметом широкой дискуссии такие вопросы современной повестки, как экологическая устойчивость, развитие науки и инноваций и цифровые права граждан. Поэтому высокий уровень доверия можно рассматривать и как поддержку курса изменений.

Эти оценки важно рассматривать и в более широком контексте того, как казахстанцы оценивают развитие страны. На вопрос «По вашему мнению, Казахстан развивается в правильном или неправильном направлении?» большинство граждан дали позитивную оценку. Так, 30,6% считают, что страна однозначно развивается в правильном направлении, ещё 47,8% полагают, что она скорее движется в правильном направлении. В сумме это 78,4% положительных оценок.

"По сути, обсуждение новой Конституции стало разговором о том, какой страной Казахстан хочет быть в XXI веке. И ответы общества звучат достаточно ясно. Это страна, где экологическая ответственность становится общественной нормой. Страна, где образование, наука и инновации рассматриваются как главный ресурс развития. И страна, где права человека защищены не только в физическом, но и в цифровом пространстве", - резюмировали в КИСИ.

#реформа #конституция #референдум

