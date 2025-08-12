Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане

Статистика
64
Дана Аменова
специальный корреспондент

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по РК за II квартал 2025 года составило 316 152 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Среднее значение номинальной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составило 448 620 тенге.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 111,3%.

«По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 24%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 23,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 16,9% и оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов – 16,1%. В здравоохранении и в образовании среднемесячная заработная плата выросла – на 7,8%», – сказано в информации.

Кроме того, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за II квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился в области Жетісу – 18,4%, в городах Астана – на 15,4%, Алматы –   на 15,3%, Алматинской – на 14,6% и Карагандинской областях – 14%.

#статистика #зарплата #увеличение #БНС

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Средние цены на жилье в июле назвали в Бюро нацстатистики
Свыше 130 тысяч респондентов приняли участие в сельхозпереп…
Сколько казахстанцев назвали в честь Абая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]