Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по РК за II квартал 2025 года составило 316 152 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Среднее значение номинальной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составило 448 620 тенге.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 111,3%.

«По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 24%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 23,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 16,9% и оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов – 16,1%. В здравоохранении и в образовании среднемесячная заработная плата выросла – на 7,8%», – сказано в информации.

Кроме того, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за II квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился в области Жетісу – 18,4%, в городах Астана – на 15,4%, Алматы – на 15,3%, Алматинской – на 14,6% и Карагандинской областях – 14%.