Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по РК за II квартал 2025 года составило 316 152 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики
Среднее значение номинальной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составило 448 620 тенге.
Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 111,3%.
«По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 24%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 23,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 16,9% и оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов – 16,1%. В здравоохранении и в образовании среднемесячная заработная плата выросла – на 7,8%», – сказано в информации.
Кроме того, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за II квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился в области Жетісу – 18,4%, в городах Астана – на 15,4%, Алматы – на 15,3%, Алматинской – на 14,6% и Карагандинской областях – 14%.