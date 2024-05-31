Сколько выплачивают владельцам авто страховщики по «упрощенке»

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику по упрощенному порядку урегулированиия автострахования за этот год озвучили в АРРФР

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 10 мая в рамках Европротокола было оформлено 2 812 заявлений и выплачено свыше 443 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Средняя выплата составила около 190 тыс.тенге.

Срок страховой выплаты составляет в среднем от 6 до 9 дней, при том, что в соответствии со стандартной процедурой страховая выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня предоставления страховщику полного пакета документов, включая решение суда.

В агентстве напомнили, что с 1 января 2024 года по обязательным классам страхования граждане вправе обратиться за страховой выплатой онлайн. Теперь мелкие ДТП по обязательному автострахованию также можно оформить онлайн без вызова дорожной полиции и обращения в суд. Такой упрощенный порядок называется Европротокол.

Европротокол оформляется, когда размер ущерба не превышает 100 МРП (около 370 тыс.тенге) и участники ДТП не имеют разногласий в том, кто является виновником аварии, а кто пострадавшим.

Ранее в подобных случаях участники ДТП просто договаривались на месте, не вызывая дорожную полицию и не обращаясь за страховой выплатой. Ущерб покрывал виновник аварии самостоятельно.

Сейчас для оформления Европротокола обоим участникам ДТП необходимо скачать мобильное приложение на смартфоны, пройти идентификацию, заполнить декларации, прикрепить фото и видео с места аварии и тогда заявление автоматически будет направлено в страховую организацию. После этого можно покинуть место аварии. Вызывать дорожную полицию и обращаться в суд не нужно.

#ДТП #выплаты #автострахование #европротокол

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