В Казахстане средняя заработная плата ученых возросла до 257 тысяч тенге и варьируется до 1,5 миллиона тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

"Раньше зарплаты ученых не были стабильными и зависели от результатов конкурсов. Теперь благодаря принятым законодательным поправкам зарплата ведущих ученых (1200 человек - прим. автора) включена в базовое финансирование. При этом общая сумма дополнительного авторского вознаграждения ученых составила 338 миллионов тенге. А доход от продаж инновационных проектов составил 16,3 миллиарда тенге", – говорится в сообщении.

Также в 2021 году министерством был проведен конкурс "Лучший научный работник", по итогам которого 50 победителей получили по 6 миллионов тенге. Стипендии докторантов повысились с 82 тысяч тенге в 2019-ом до 195 тысяч тенге в этом году.

"За последние два года министерством было реализовано 130 проектов, 120 из которых достигли этапа продаж. Объем экспорта научных разработок наших ученых превысил 346 миллионов тенге. Проекты отечественных ученых пользуются спросом не только в Казахстане, но и выходят на рынок Китая, России, Турции, Чехии и др. Министерство образования и науки уделяет особое внимание укреплению кадрового потенциала и созданию необходимых условий ученым-исследователям. Ведомство проводит системную работу для того, чтобы профессия ученого становилась привлекательнее с финансовой точки зрения и гарантировала стабильность и реализацию важных научных идей", – дополнили в министерстве.

Также важно, что благодаря поддержке Президента 500 ученых ежегодно бесплатно стажируются в лучших научных центрах мира.

"За последние два года число молодых ученых выросло на тысячу человек. Если в 2018 году их количество составляло около 8 000 человек, то в 2021 году в сфере науки трудились уже 9 200 молодых работников. Отметим, что всего в Казахстане действуют 396 научных организаций, в них работают 22 665 человек. Из них 54% - представительницы прекрасной половины человечества", – заключили в ведомстве.