Средняя зарплата в Казахстане выше, чем в странах ЕАЭС

Фото: Kazpravda.kz

Зарплата в Казахстане на 16,8% выше средней среди стран ЕАЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Tenge.kz

Номинальные зарплаты в Казахстане выросли на 17,1%, однако в реальном выражении рост не достиг даже одного процента. Это самый низкий показатель в ЕАЭС. Так, в соседнем Кыргызстане и в Беларуси реальные зарплаты выросли более чем на 10%. А в Армении суммы увеличились и вовсе на 13,4%. Данные за 9 месяцев 2023 года представили исследователи Евразийской экономической комиссии.

Увеличились доходы и россиян — на 7,4% в реальном выражении. Несмотря на то, что это один из самых низких показателей в союзе, он намного выше, чем в Казахстане — 0,9%. И это при том, что в темпах роста номинальных заработных плат Казахстан на втором месте после Кыргызстана.

Если говорить о размерах средней зарплаты, то тут казахстанцам повезло больше. Больше граждан РК получают только россияне — в РФ средняя зарплата оценивается в ₸390 тыс. или $774. В целом, средняя зарплата в РК на 16,8% выше среднего значения по ЕАЭС и в 2 раза больше, чем в Кыргызстане. Там средняя зарплата оценивается в $367 или ₸169 тыс. Предварительные данные подсчитаны на период январь-сентябрь этого года.

Инфографика: the-tenge.kz