Экономика
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Рустем Алиев
Сроки страхования посевов зерновых от засухи продлили до 24 апреля, пастбищ – до 30 апреля 2022 года.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорации – операторе страхования в агропромышленном комплексе.
Заключить договоры страхования можно в информационной системе Agroinsurance на сайте www.qoldau.kz. Как отмечают в министерстве, все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая страховыми выплатами, производятся на электронной платформе. Автоматизация процессов позволяет исключить влияние человеческого фактора и обеспечивает прозрачность.