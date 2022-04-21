Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане

Сроки страхования посевов зерновых от засухи продлили до 24 апреля, пастбищ – до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорации – операторе страхования в агропромышленном комплексе.

Заключить договоры страхования можно в информационной системе Agroinsurance на сайте www.qoldau.kz. Как отмечают в министерстве, все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая страховыми выплатами, производятся на электронной платформе. Автоматизация процессов позволяет исключить влияние человеческого фактора и обеспечивает прозрачность.

– Во всех областях фермеры готовятся к весеннему севу. Многие из них помнят, как пострадали от засухи в 2008, 2010, 2012, 2017, 2019 и 2021-х годах. Начиная новый сезон, каждый ответственный земледелец задумывается о рисках, которые он может понести из-за погодных явлений. Обезопасить себя от капризов природы он сможет, прибегнув к агрострахованию, – говорит председатель Ассоциа­ции агрострахования Серик Ибраев.

Застраховать можно посевы пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, подсолнечника, рапса и льна. Страхование доступно для аграриев Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

Заключить договоры страхования от дефицита влаги в почве по зерновым культурам можно до 24 апреля, по масличным – до 30 апреля 2022 года.

Страховой период страхования от засухи разделен на три фазы. Если посевы будут застрахованы на период с 15 мая по 14 августа (трехфазный продукт), то стоимость страхового полиса составит 4,8% от страховой суммы. Если же период страхования продлится с 15 июня по 14 августа (двухфазный продукт), тариф будет равен 3,2% от страховой суммы.

– Государство субсидирует половину стоимости страховки. Фермер при заключении договора оплачивает только 50%, остальные 50% государство оплачивает напрямую страховой компании, – пояснил Серик Ибраев.

По его словам, проблем с финансированием в части субсидирования страховой премии нет, государством на эти цели заложено около 3 млрд тенге.

Как уточнили в Минсельхозе, наступление засухи определяется на основе индексов, которые страховая компания рассчитывает на основании исторических данных по влаге в почве. При расчете на будущий сезон учитываются погодные данные по каждому району, в том числе за предыдущий год.

Таким образом, значения индексов меняются ежегодно. Поэтому потенциальным страхователям следует обратить внимание на новые значения индексов при заключении договоров страхования.

По итогам двух лет страхования посевов от засухи производителям аграрной продукции выплачено свыше 1 369 млрд тенге, при этом сумма внесенной аграриями страховой премии составила 284 млн тенге, еще ровно столько же внесено в качестве государственных субсидий. В 2020 году фермеры застраховали 115 тыс. га, в 2021-м – 150 тыс.

В этом году запущено страхование пастбищ, основанное на индексе дефицита их биомассы. Застраховать можно пастбища с однолетними и многолетними травами. Страховой период – с 1 мая по 30 августа, тариф – 3,2%. Застраховать пастбища можно до 30 апреля 2022 года.

– Мониторинг полей осуществляется с помощью дистанционного зондирования земли. Так фиксируется относительное количество воды в растениях и рассчитываются индексы дефицита биомассы. По страхованию пастбищ государство будет субсидировать страховые премии в размере 50%, – сообщил Серик Ибраев.

В этом году ожидается введение страхования плодовых насаждений. Все необходимые расчеты, которые делаются на основе многолетних данных, завершены и проходят согласование с перестраховочной организацией Swiss Re. После получения положительного заключения страховой продукт будет отрабатываться с местными страховыми компаниями.

Как стало известно, страхование плодовых насаждений планируется ввести по двум направлениям: страхование урожая от явлений природного характера и болезней, а также страхование самих многолетних насаждений как имущества.