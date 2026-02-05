Саудовская Аравия и ряд других государств также пообещали присоединиться к инициативе

Фото: journal-neo.su

Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты и Организация Объединенных Наций объявили о запуске Гуманитарного фонда для Судана с общим бюджетом в 700 миллионов долларов, направленного на поддержку населения страны, пострадавшего от затяжной войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mignews.com

Как заявили в Вашингтоне, администрация США выделит 200 миллионов долларов из двухмиллиардного резерва, предназначенного для глобальных гуманитарных программ. ОАЭ внесут основной вклад — 500 миллионов долларов. Саудовская Аравия и ряд других государств также пообещали присоединиться к инициативе, не раскрывая пока объемов финансирования.

Глава гуманитарного ведомства ООН Том Флетчер подчеркнул, что фонд призван продемонстрировать единство международного сообщества и ускорить доставку жизненно важной помощи в наиболее пострадавшие районы. По его словам, выбрана дата 17 февраля - начало Рамадана, к которой ожидается "ощутимый прогресс" в работе фонда.

Соединенные Штаты параллельно продвигают предложение о гуманитарном перемирии. Старший советник США по делам арабских и африканских стран Массад Булос сообщил, что всеобъемлющий план может быть согласован в ближайшие недели.

Гражданская война в Судане продолжается с 2023 года. По оценкам ООН, жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек, однако реальные потери могут быть значительно выше. Более 14 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома, а в нескольких регионах страны официально зафиксирован голод, что делает кризис крупнейшим гуманитарным бедствием в мире.

В ноябре Президент США Дональд Трамп пообещал работать над прекращением войны в Судане после того, как наследный принц Саудовской Мухаммед ибн Салман аль-Сауд попросил его вмешаться в конфликт.