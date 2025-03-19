США обнародовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

США,История
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Доступ к материалам можно получить онлайн, либо в виде печатной копии или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США

Фото: DPA / ТАСС

Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"В соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, опубликованы", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 18 марта 2025 года доступ к материалам можно получить онлайн, либо в виде печатной копии или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США.

Также указывается, что записи продолжают оцифровывать, по мере готовности их будут публиковать на сайте управления. В настоящий момент там опубликовано 1 123 файла формата PDF.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас.

Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.

На сегодня, по данным Национального управления архивов и документации США, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных убийству Кеннеди.

#убийство #документы #архив #Кеннеди

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