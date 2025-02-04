США планируют отправлять преступников в тюрьму в Сальвадоре

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Власти Сальвадора согласились принимать депортируемых Соединенными Штатами мигрантов, а также осужденных в США за насильственные преступления людей и помещать их в местную тюрьму

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Такой договоренности достигли в ходе встречи госсекретарь США Марко Рубио и президент Сальвадора Найиб Букеле, заявила пресс-секретарь американского Госдепартамента Тэмми Брюс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

«Было заключено множество соглашений, направленных на борьбу с волнами массовой нелегальной миграции, которые в настоящее время дестабилизируют обстановку во всем регионе», - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства в Вашингтоне.

По этим данным, Букеле согласился принять всех членов сальвадорской преступной банды MS-13 и венесуэльской группировки Tren de Aragua.

«И в качестве исключительного жеста, который никогда не делала ни одна страна, президент Букеле предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, включая граждан и легальных резидентов США», - отметил далее Госдепартамент.

В свою очередь президент Сальвадора написал на платформе X, что предложил США «возможность выделить на аутсорсинг часть их тюремной системы». Сальвадор готов принимать в тюрьму Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo, «Центр сдерживания терроризма») за определенную плату только осужденных преступников, в том числе граждан США, указал он.

«Тарифы будут относительно невысокими для США, но существенными для нас», - добавил Букеле.

Гигантская тюрьма Cecot, где возможно содержание до 40 тысяч заключенных, была открыта в Сальвадоре два года назад в рамках борьбы с организованной преступностью. После этого в стране значительно снизилось число убийств.

Госсекретарь США Марко Рубио совершает первое после вступления в должность рабочее турне, в рамках которого уже посетил Панаму и Сальвадор.

После этого его ожидают в Гватемале, Коста-Рике и Доминиканской Республике. Центральную роль в переговорах с руководством этих стран играет вопрос массовых депортаций нелегальных иммигрантов, о которых объявил президент США Дональд Трамп.

#США #тюрьма #Сальвадор

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