Сшила наряд – получила сертификат

Двадцать дней понадобилось на приобретение новых навыков представительницам социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетным матерям и действующим предпринимательницам, пожелавшим освоить новую профессию.

За обучение взялась дизайнер-модельер Роза Бисекенова вмес­те с мастерицами из своего ИП «AtellierRoza». На базе ее ателье взрослые ученицы изучали моделирование, конструирование одежды, основы швейного оборудования, технологию пошива, материаловедение. Получили и другие не менее важные навыки. По завершении занятий были выданы сертификаты как подтверждение успешно пройденной учебы. На торжество многие выпускницы явились в собственноручно сшитых костюмах.

Центры развития женского предпринимательства во всех областях республики начали открываться в марте прошлого года. Проект финансируется за счет средств Азиат­ского банка развития и ПРООН в Казахстане, а осуществляется под эгидой НПП «Атамекен».

Всего обучением в номинации «Развитие предпринимательского потенциала «Мен – кәсіпкер» будет охвачено 120 женщин, 83 из них уже получили новую профессию.