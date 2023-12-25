Стабилизация цен на продукты питания: Жумангарин поблагодарил министров и акимов

Проведенную в 2023 году работу по стабилизации цен на основные продукты питания рассмотрели на совещании в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
По предварительным итогам принятые в течение года меры дали свой эффект: за 11 месяцев продовольственная инфляция в стране составила 7,5% при общем уровне – 8,9%.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поблагодарил руководителей регионов, профильных министерств и организаций за результативную работу, подчеркнув, что базовая задача на следующий год – еще больше снизить годовой уровень инфляции.
«В этом году все хорошо поработали, но достигнутые показатели будут высокими для 2024 года. Внимательно следите за конъюнктурой рынка и разбронированием запасов овощей. Нам необходимо удержать зимнюю инфляцию, в противном случае ее будет тяжело стабилизировать в последующем», – отметил вице-премьер.
О состоянии запасов основных продуктов питания в стабфондах СПК на межсезонье информировал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. На сегодня сформирован объем в 174,1 тысячи тонн (100,6 тысячи тонн картофеля, 25,6 тысячи тонн лука, 22,6 тысячи тонн капусты, 25,1 тысячи тонн моркови). Это на 20% превышает рекомендованный МСХ уровень потребности на данный период. По рису регионы заключили контракты на 18,5 тысячи тонн, что составляет 92% от рекомендуемого объема. Из них 66,6% контрактов – с производителями Кызылординской области.
«По сахару объем запасов в СПК составляет 51,6 тысячи тонн, что в 2 раза больше рекомендуемой потребности. По гречневой крупе в 13 регионах запасы также превышают рекомендуемую норму потребности», – сообщил Е. Тасжуреков.
На совещании было сообщено, что объем прямых договоров с сельхозтоваропроизводителями в рамках оборотной схемы регионами доведен до 70%.
«Все области должны быть полностью обеспечены теми видами продуктов, которые у них производят. К примеру, Жамбылская область – луком, Туркестанская – капустой, Кызылординская – рисом, ВКО – подсолнечным маслом и так далее. Необходимо также максимально обеспечить ими все регионы. В этом году мы наладили эффективные горизонтальные связи поставок овощей и продуктов между областями, нужно и дальше укреплять эти связи. В январе проведем итоговое совещание, на котором МСХ должно представить прогнозы по началу разбронирования сформированных запасов», – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.