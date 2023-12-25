Стабилизация цен на продукты питания: Жумангарин поблагодарил министров и акимов

Правительство
48
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Проведенную в 2023 году работу по стабилизации цен на основные продукты питания рассмотрели на совещании в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

По предварительным итогам принятые в течение года меры дали свой эффект: за 11 месяцев продовольственная инфляция в стране составила 7,5% при общем уровне – 8,9%.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поблагодарил руководителей регионов, профильных министерств и организаций за результативную работу, подчеркнув, что базовая задача на следующий год – еще больше снизить годовой уровень инфляции.

«В этом году все хорошо поработали, но достигнутые показатели будут высокими для 2024 года. Внимательно следите за конъюнктурой рынка и разбронированием запасов овощей. Нам необходимо удержать зимнюю инфляцию, в противном случае ее будет тяжело стабилизировать в последующем», – отметил вице-премьер.

О состоянии запасов основных продуктов питания в стабфондах СПК на межсезонье информировал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. На сегодня сформирован объем в 174,1 тысячи тонн (100,6 тысячи тонн картофеля, 25,6 тысячи тонн лука, 22,6 тысячи тонн капусты, 25,1 тысячи тонн моркови). Это на 20% превышает рекомендованный МСХ уровень потребности на данный период. По рису регионы заключили контракты на 18,5 тысячи тонн, что составляет 92% от рекомендуемого объема. Из них 66,6% контрактов – с производителями Кызылординской области. 

«По сахару объем запасов в СПК составляет 51,6 тысячи тонн, что в 2 раза больше рекомендуемой потребности. По гречневой крупе в 13 регионах запасы также превышают рекомендуемую норму потребности», – сообщил Е. Тасжуреков. 

На совещании было сообщено, что объем прямых договоров с сельхозтоваропроизводителями в рамках оборотной схемы регионами доведен до 70%.

«Все области должны быть полностью обеспечены теми видами продуктов, которые у них производят. К примеру, Жамбылская область – луком, Туркестанская – капустой, Кызылординская – рисом, ВКО – подсолнечным маслом и так далее. Необходимо также максимально обеспечить ими все регионы. В этом году мы наладили эффективные горизонтальные связи поставок овощей и продуктов между областями, нужно и дальше укреплять эти связи. В январе проведем итоговое совещание, на котором МСХ должно представить прогнозы по началу разбронирования сформированных запасов», – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

#инфляция #Правительство #сельское хозяйство #продукты питания #Жумангарин

Популярное

Все
Максимальный результат
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Готовить физиков и инженеров
Как накормить страну
Зарубежное образование стало доступным
Подарок учащимся
В Астане чествовали обладателей государственной молодежной премии «Дарын-2023»
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана
Закон Республики Казахстан
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Закон Республики Казахстан
Дожди со снегом идут в Казахстан
На защите прав и безопасности
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Хранители истории
Решение должно быть взвешенным
Звезды дзюдо в Алматы
Новая школа сдана в эксплуатацию в Жетысае.
В гостях у сказки
Искусство формирует духовность
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Алдар Косе и все-все-все
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Читайте также

Планы по реализации программы "Ауыл аманаты" на 2024 год об…
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Вопросы сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана с…
Премьер потребовал усилить контроль за выделяемыми государс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]