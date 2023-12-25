Стабилизация цен на продукты питания: Жумангарин поблагодарил министров и акимов

Проведенную в 2023 году работу по стабилизации цен на основные продукты питания рассмотрели на совещании в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

По предварительным итогам принятые в течение года меры дали свой эффект: за 11 месяцев продовольственная инфляция в стране составила 7,5% при общем уровне – 8,9%.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поблагодарил руководителей регионов, профильных министерств и организаций за результативную работу, подчеркнув, что базовая задача на следующий год – еще больше снизить годовой уровень инфляции.

«В этом году все хорошо поработали, но достигнутые показатели будут высокими для 2024 года. Внимательно следите за конъюнктурой рынка и разбронированием запасов овощей. Нам необходимо удержать зимнюю инфляцию, в противном случае ее будет тяжело стабилизировать в последующем», – отметил вице-премьер.

О состоянии запасов основных продуктов питания в стабфондах СПК на межсезонье информировал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. На сегодня сформирован объем в 174,1 тысячи тонн (100,6 тысячи тонн картофеля, 25,6 тысячи тонн лука, 22,6 тысячи тонн капусты, 25,1 тысячи тонн моркови). Это на 20% превышает рекомендованный МСХ уровень потребности на данный период. По рису регионы заключили контракты на 18,5 тысячи тонн, что составляет 92% от рекомендуемого объема. Из них 66,6% контрактов – с производителями Кызылординской области.

«По сахару объем запасов в СПК составляет 51,6 тысячи тонн, что в 2 раза больше рекомендуемой потребности. По гречневой крупе в 13 регионах запасы также превышают рекомендуемую норму потребности», – сообщил Е. Тасжуреков.

На совещании было сообщено, что объем прямых договоров с сельхозтоваропроизводителями в рамках оборотной схемы регионами доведен до 70%.