Стабильность и устойчивое развитие региона

Политика
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Ануар Калмыков

Страны Центральной Азии и КНР подтвердили курс на дальнейшее укрепление взаимодействия

фото с сайта МИД РК

В китайском городе Чэнду прошла пятая встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Казахстанскую делегацию на форуме возглавлял заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нурт­леу. Также в мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Мероприятие стало важной платформой для укреп­ления партнерства и обсуждения ключевых вопросов регионального и международного значения. Шесть стран подтвердили приверженность углублению политического диалога, развитию экономических связей и укреплению культурно-гуманитарных обменов. Министры отметили важность продолжения совместной работы в рамках концепции «Стабильность, безопасность и устойчивое развитие региона».

– Казахстан рассматривает данный формат как важнейшую платформу для укреп­ления нашего общего будущего. Мы убеждены, что углубление сотрудничества в области экономики, безопас­ности и экологии позволит добиться стабильности и процветания во всем регионе, – заявил Мурат Нуртлеу.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Центральная Азия остается ключевым партнером Китая в продвижении стабильности и процветания.

– Наш формат служит важной платформой для согласования стратегических приоритетов и содействия взаимовыгодным проектам, – сказал китайский министр.

В ходе встречи стороны подчерк­нули необходимость реализации совместных инфраструктурных проек­тов, упрощения торговых процедур и стимулирования инвестиций в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Министры обсудили усиление мер по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, а также различные аспекты координации усилий в сфере кибербезопасности. Достигнута договоренность наращивать сотрудничество в области экологической устойчивости, включая водные ресурсы, возобновляемую энергетику и защиту окружающей среды. Также решено углуб­лять программы обменов в сферах образования, туризма и культуры для укрепления взаимопонимания между народами.

Итоговым документом встречи стало Совместное заявление, в котором отражены достигнутые договоренности и намечен курс на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества.

В Чэнду Мурат Нуртлеу также провел двустороннюю встречу с членом Политбюро ЦК КПК, минис­тром иностранных дел Китайской Народной Рес­публики Ван И, с которым обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-китайского сотрудничества. Стороны рассмотрели ход реализации договорен­ностей, дос­тигнутых на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня. Подчеркнута важность совместных усилий по наращиванию торгово-экономического, транзитно-транс­портного сотрудничества и обеспечению энергетичес­кой безопас­ности, а также по увеличению не­сырьевого экспорта Казахстана в Китай. Также министры уделили внимание вопросам энергетической безопасности, продвижению «зеленой» экономики, дальнейшему взаимодействию в области промышленной кооперации, обеспечению регио­нальной стабильности, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

В рамках рабочего визита в КНР Мурат Нуртлеу также встретился с секретарем Партийного комитета провинции Сычуань Ван Сяохуэем и провел ряд встреч с руководством крупных китайских компаний, в ходе которых обсуждил планы по дальнейшему развитию инвестицион­ного и торгово-экономического сот­рудничества.

#Китай #Центральная Азия #Мурат Нуртлеу #Чэнду

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