Стабильность и устойчивое развитие региона Политика 3 декабря 2024 г. 1:00 54 Ануар Калмыков Страны Центральной Азии и КНР подтвердили курс на дальнейшее укрепление взаимодействия фото с сайта МИД РК В китайском городе Чэнду прошла пятая встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Казахстанскую делегацию на форуме возглавлял заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. Также в мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Мероприятие стало важной платформой для укрепления партнерства и обсуждения ключевых вопросов регионального и международного значения. Шесть стран подтвердили приверженность углублению политического диалога, развитию экономических связей и укреплению культурно-гуманитарных обменов. Министры отметили важность продолжения совместной работы в рамках концепции «Стабильность, безопасность и устойчивое развитие региона». – Казахстан рассматривает данный формат как важнейшую платформу для укрепления нашего общего будущего. Мы убеждены, что углубление сотрудничества в области экономики, безопасности и экологии позволит добиться стабильности и процветания во всем регионе, – заявил Мурат Нуртлеу. Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Центральная Азия остается ключевым партнером Китая в продвижении стабильности и процветания. – Наш формат служит важной платформой для согласования стратегических приоритетов и содействия взаимовыгодным проектам, – сказал китайский министр. В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость реализации совместных инфраструктурных проектов, упрощения торговых процедур и стимулирования инвестиций в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Министры обсудили усиление мер по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, а также различные аспекты координации усилий в сфере кибербезопасности. Достигнута договоренность наращивать сотрудничество в области экологической устойчивости, включая водные ресурсы, возобновляемую энергетику и защиту окружающей среды. Также решено углублять программы обменов в сферах образования, туризма и культуры для укрепления взаимопонимания между народами. Итоговым документом встречи стало Совместное заявление, в котором отражены достигнутые договоренности и намечен курс на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества. В Чэнду Мурат Нуртлеу также провел двустороннюю встречу с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, с которым обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-китайского сотрудничества. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня. Подчеркнута важность совместных усилий по наращиванию торгово-экономического, транзитно-транспортного сотрудничества и обеспечению энергетической безопасности, а также по увеличению несырьевого экспорта Казахстана в Китай. Также министры уделили внимание вопросам энергетической безопасности, продвижению «зеленой» экономики, дальнейшему взаимодействию в области промышленной кооперации, обеспечению региональной стабильности, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. В рамках рабочего визита в КНР Мурат Нуртлеу также встретился с секретарем Партийного комитета провинции Сычуань Ван Сяохуэем и провел ряд встреч с руководством крупных китайских компаний, в ходе которых обсуждил планы по дальнейшему развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. #Китай #Центральная Азия #Мурат Нуртлеу #Чэнду