Дефицита кормов в Казахстане не будет - МСХ

В этом году посевные площади кормовых культур превысили 3,2 млн гектаров, что больше на 83,5 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

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При этом доля кормовых, размещаемых на пашне, составила порядка 14% (в 2023 году – 13%).

«Запланировано заготовить 24,5 млн. тонн сена (полуторагодичный – 36,7 млн тонн), сенажа - 1,7 млн тонн, соломы – 4,6 млн тонн, концкормов – 5,5 млн тонн и силоса – 2 млн тонн. По состоянию на 26 августа заготовлено сена в объеме 25,4 млн тонн или 69% от полуторагодового плана, сенажа 1,6млн тонн или 93,5% от годового плана, концкормов 602,1 тыс. тонн (10,9%), силоса 264,2 тыс. тонн (13%) и соломы 1,2 млн тонн (26,2%)», - говорится в пресс-релизе.

В целом, обстановка по кормообеспеченности в Казахстане прогнозируется как стабильная, добавили в ведомстве.