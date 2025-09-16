Стадион для будущих чемпионов

Капитальный ремонт стадиона в селе Шолаккорган Туркестанской области проведен в рамках госпрограммы «Ауыл – Ел бесігі». На модернизацию выделено 427 млн тенге.

Стадион находился в запущенном состоянии – заросшее поле, разрушенные трибуны и потрескавшиеся дорожки. Сегодня это современный спорткомплекс с искусственным газоном, дренажной системой, четырьмя беговыми дорожками, раздевалками, душевыми и трибунами почти на 500 мест. Трибуны вмещают в пять раз больше зрителей, чем раньше. Новое поле размером 65 на 110 м соответствует современным стандартам, и теперь стадион готов принимать соревнования районного и областного уровней.

Футболист Нурдаулет Бакытжан отмечает, что отныне тренировки станут регулярными, а участие в соревнованиях – более активным. Для заслуженного тренера РК Тобагабыла Омирзакова восстановление стадиона стало личным событием: именно здесь он тренировался и работал с детьми. Тренер считает, что открытие объекта дает молодежи новые возможности развиваться не покидая родного села.

В Сузакском районе действуют 148 спортивных объектов, в шести населенных пунктах ведется строительство крытых футбольных арен. Всего по Туркестанской области работает около 4 тыс. спортплощадок, из которых более 3 тыс. – в сельской местности.

