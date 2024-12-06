Стал известен главный цвет 2025 года

Тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse объявлен цветом года
Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Так, им стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс»). Отмечается, что этот цвет символизирует стремление к комфорту и простым удовольствиям.
«Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный и классический, Pantone 17-1230 Mocha Mousse расширяет наше представление о коричневых оттенках — от скромных и приземленных до амбициозных и роскошных», — отметила директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Главным цветом 2024 года эксперты Pantone избрали персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz.
Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.