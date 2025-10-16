Шестнадцать очаровательных девушек в возрасте от 17 лет до 21 года готовы побороться за корону победительницы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организаторы конкурса провели масштабный кастинг, отбирая финалисток среди 500 претенденток. Полугодовой отбор был особенно разнообразным: в нем приняли участие студентки, артистки, волонтеры, IT-разработчицы, переводчицы научных материалов и даже авторы собственных книг.

Кастинг проходил в несколько этапов и в финал попали девушки с совершенно разными судьбами и профессиями. Некоторые из финалисток начали зарабатывать с раннего детства, кто-то помогает детям с особенностями развития, а кто-то совмещает работу с учебой.

Среди конкурсанток как опытные модели, так и девушки с разными интересами и талантами: кто-то играет на домбре, кто-то переводит научные статьи, а кто-то успешно совмещает учебу, работу и общественную деятельность. Однако всех участниц объединяет стремление доказать, что красота – это не только внешность, но и интеллект, а также готовность принимать смелые решения.

Такая многогранность и есть отражение современной женщины Астаны: независимой, целеустремлённой, сочетающей мягкость и лидерство, мечты и действие.

В этом году проект проходит под девизом Freedom of Choice («Свобода выбора»), подчеркивающим женскую индивидуальность и вдохновение. Конкурс уже несколько лет строится на ценностях развития, самоуважения и лидерства, помогая участницам раскрывать свой потенциал, обретать уверенность, открывать новые профессиональные возможности и служить источником вдохновения.

Финал состоится в традиционном формате, включающем четыре дефиле: визитку, показ коктейльных нарядов, этап в стиле «бондианы» и вечернюю программу. Жюри будет оценивать пластику, грацию, изящество походки, манеры, улыбку и умение презентовать себя на сцене.

Организаторы стремятся сделать конкурс максимально доступным для зрителей, чтобы все жители и гости столицы смогли стать частью этого яркого события.

«Мы живём в то время, когда красота перестает быть стандартом, а становится проявлением личности. Именно это мы хотим показать через конкурс Miss Astana, что каждая участница имеет право быть собой, идти своим путём и не бояться заявлять о своих ценностях», – отметила на пресс-конференции директор конкурса Miss Qazaqstan Айжан Рузаева.

По словам директора конкурса Асель Аккасовой, важно, чтобы девушки приходили не только за титулом, так как конкурс призван стать стартовой площадкой, которая меняет судьбы. Там создается пространство, в котором каждая участница может почувствовать себя услышанной, раскрыть свои способности и стать частью сообщества сильных, умных и ярких женщин. Девушки свободно проявляют себя в самых разных сферах, демонстрируя свои способности.

«В рамках конкурса мы обязательно представляем их видеовизитки, где каждая делится своими увлечениями: кто-то занимается балетом, кто-то увлечен баскетболом или волейболом. Это важный аспект жизни, так как хобби и интересы способствуют личностному росту. Особенно вдохновляет то, что юные девушки стремятся быть активными, несмотря на возраст. Они развиваются, путешествуют, трудятся и добиваются успеха, что вызывает искреннее восхищение. Мы следуем европейскому формату и отказались от обязательной демонстрации сценических талантов, чтобы избежать сходства мероприятия с традиционными утренниками. Наша основная цель – добиться того, чтобы представительница столицы завоевала титул «Мисс Казахстан». Для этого важно, чтобы ее внутренняя красота была гармонична с внешней: харизма, уверенность на сцене и изящество движений играют здесь ключевую роль», – подчеркнула она.

Также директор конкурса добавила, что жюри всегда обращает внимание на девушек, которые умеют выделяться из толпы своей яркостью и смелостью. Рост не всегда является приоритетом. В качестве примера она привела прошлогоднюю победительницу Ясмин Байболову, которая при росте 167 сантиметров завоевала титул благодаря своему характеру и профессионализму. Балерина из многодетной семьи победила благодаря своим внутренним качествам и харизме, несмотря на несоответствие классическим европейским стандартам.

Пресс-конференция завершилась представлением всех 16 финалисток. Девушки рассказали о своих талантах, продемонстрировали дефиле и выразили свои мнения о семейных ценностях и «суперсиле».

Студентка ЕАГИ Жансая Балканова рассказала о своем опыте и подготовке к финальному шоу. Двадцатилетняя девушка пришла на конкурс, чтобы показать, что красота – это не только внешность, но и внутренняя сила, харизма и интеллект.

«Я училась в модельной школе три месяца, после чего снималась для магазинов, показывала коллекции одежды, занималась рекламой бутиков. Также участвовала в мероприятиях, например, читала стихи на карагандинской сцене во время мероприятия, посвященного Дню вывода войск из Афганистана. Сейчас живу в Астане около полугода, поступила в местный вуз. Моя специальность — преподаватель иностранных языков. Наверное, на кастинге меня выделили за пение и умение рисовать и видеовизитку. Также я многое пробую в творчестве и моделинге. Всё это делаю больше для души. О конкурсе я узнала случайно, когда искала информацию о модельных проектах в интернете. Мне попалась реклама в соцсетях, в Instagram. Горжусь тем, что прошла кастинг, хотя это было нелегко. Секрет успеха в таких ситуациях — сохранять спокойствие и не показывать своей тревоги. Важно уметь работать над собой и развивать коммуникативные навыки. Столько красивых девушек участвовало, выбор был непростым. Думаю, жюри оценивало нас по харизме, умению говорить и использовать свои знания», – заключила участница конкурса Miss Astana.

PR manager проекта Куралай Курман считает, что Miss Astana уже давно стал больше, чем просто подиум – это социальная платформа, объединяющая активных, талантливых и неравнодушных девушек.

Всех 16 финалисток объединяет одна цель – показать, что в женщине есть красота, интеллект и воспитание одновременно. Сегодня вечером на сцене Дворца мира и согласия участницы будут доказывать это на сцене, проявляя свои таланты и способности. Победительница главного титула Miss Astana получит возможность защитить честь столицы в финале национального конкурса Miss Qazaqstan.