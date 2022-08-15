Стали известны подробности исчезновения мальчика с аутизмом в ВКО

Поиски пропавшего 12-летнего мальчика продолжаются в Восточно-Казахстанской области. Обследуются территории шести садоводческих обществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, Тамирлан Тимурович Ахмеджанов 2010 года рождения ушел в ночь с 13 на 14 августа (около 02:30 часов) из дома в дачном массиве и не вернулся.

Получив сигнал 14 августа, сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры тут же приступили к поискам. В настоящее время мальчика ищут 550 человек.

Обследуются территории шести садоводческих обществ, здесь около 2 400 дачных участков, многие из которых заброшены. Прочесывают местность как в пешем порядке, так и с использованием служебных автомашин и кавалерии.

Кроме этого, к утру завершена отработка близлежащих к дачному массиву многоэтажных домов поселка Новая Согра, осмотрены чердачные помещения и подвалы. Опрошены все работники магазинов.

Спасатели между тем продолжают обследовать реку Маховка, протекающую в районе дачного массива.

Факт безвестного исчезновения мальчика зарегистрирован в ЕРДР. На момент исчезновения несовершеннолетний был одет в кофту синего цвета, камуфляжное трико синего цвета, сланцы зеленого цвета. Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза светло-коричневого цвета, на больших пальцах обеих ног имеет повреждение (почернение на ногтях).

Установлено, что в ту ночь ребенок находился вместе с матерью, которая уснула, а, проснувшись глубокой ночью, обнаружила его пропажу.

«Следует отметить, что мать в полицию о пропаже своевременно не обращалась, предполагая, что ребенок вернется домой сам. Временной интервал с момента пропажи до момента обращения в полицию составил более 10 часов», – уточнили в полиции.

Ребенок страдает аутизмом, замкнутый, скрытный, не разговаривает. Полиция провела опрос медицинских работников, квалифицирующихся на лечении детей с подобными заболеваниями. Есть предположения, что он может умышленно прятаться от окружающих и не откликаться на свое имя.

Семья на учете как неблагополучная не состоит.