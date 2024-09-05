Когда дадут отопление в Астане

В акимате Астаны ответили, когда жителям столицы подключат отопление, передает Kazpravda.kz

«В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, утвержденными решением маслихата города, отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток», — сообщили в акимате.