Когда дадут отопление в Астане
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Сроки подачи тепла будут зависеть от погоды
В акимате Астаны ответили, когда жителям столицы подключат отопление, передает Kazpravda.kz
«В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, утвержденными решением маслихата города, отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток», — сообщили в акимате.
Сегодня, по данным синоптиков, жителей Астаны ждет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов.