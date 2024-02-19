Стартап для народа

Ровно два года назад на страницах «Казахстанской правды» вышел материал о проекте, который помогает алматинским врачам спасать пациентов. Благодаря ему они могут без промедления выявлять первые признаки инсульта, тем самым снижая смерт­ность и инвалидность среди населения. Тогда его основатель Досжан Жусупов находился на перепутье: речь шла о выживае­мости стартапа и необходимых инвестициях. Выдержав все испытания на прочность, сегодня стартап прокладывает свой путь на международный рынок, решая самые амбициозные задачи.

С руководителем проекта мы встретились после завершения 6-го Международного цифрового форума Digital Almaty, где об успешном отечественном кейсе в сфере цифровых технологий заявили с высокой трибуны. В конце прошлого года заголовки новостных сайтов гласили: «Казахстанский проект Cerebra вошел в топ-5 мировых стартапов по диагностике заболеваний мозга», «Казахстанская компания вошла в число лучших стартапов по версии TechCrunch в США».

За этими достижениями был непростой путь. И лишь благодаря поддержке врачей инсультных служб и совместной усердной работе команда достигла высоких побед и проект стал первым стартапом из Центральной Азии, который был принят в программу при Стэнфордском университете.

– Наш проект был изначально создан для народа, за него болели неравнодушные люди, в том чис­ле и сами врачи. Так как проект уже более двух лет используется в инсультных центрах на безвозмездной основе, у самих врачей появилось желание помочь нам выстроить отношения с Министерством здравоохранения. Мы можем сказать, что это технологическое решение является совместным трудом врачей и нашей команды, – отметил Досжан Жусупов.

По его словам, большой сдвиг в проекте произошел в ноябре 2023 года, когда компания OpenAI выпустила новую версию своего чат-бота ChatGPT, что повысило интерес к искусственному интеллекту, тогда активно пошли инвестиции в эту сферу. Важную роль сыграли визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева на климатический саммит в Дубае в декабре прошлого года и его встречи с руководством ОАЭ, где обсуждались воп­росы развития искусственного интеллекта. Кстати, этим проек­том заинтересовалась даже королевская семья, которая активно инвес­тирует в IT-сферу.

Президента РК впечатлило практически все, что делается­ в этой стране для развития информационных технологий. Как он не раз отмечал, нам тоже необходимо активнее развивать это направление в Казахстане. В итоге по поручению Главы государства уже до 1 мая 2024 года должны быть внесены поправки в законодательства, нормативные правовые акты и приказы минис­терств, чтобы отечественные разработки могли официально применяться и коммерциализироваться во всех отраслях, в том числе в медицине.

На вопрос о том, как ему удалось выйти за пределы Казах­стана, Досжан отвечает:

– В 2022 году на нас обратил внимание венчурный фонд из Сингапура, который приглашал в Юго-Восточную Азию. Согласно договору, они планировали инвес­тировать в наш проект два миллиона долларов и предоставить грант от правительства через программы развития технологий. Мы подписали все документы, но в какой-то момент отказались от Азии и этих инвестиций. Тогда у нас сорвался очередной раунд финансирования, и мы чуть не обанкротились, но выжили и даже привлекли новые средства. Вместе с командой приняли решение пойти на рынок США. Надо признать, что туда очень сложно зайти с медицинским стартапом, так как у Казахстана нет сертификации FDA. Ее за всю историю независимости не получил ни один казахстанский проект. И это проблема на самом деле.

Досжан Жусупов отметил, что, думая, как попасть в США, они наткнулись на программу Jas Ventures фонда ABS при Назарбаев Университете. Согласно их договору со Стэнфордским университетом, они принимали пять-шесть проектов из Казахстана в свою программу акселерации и поддержки в США. В результате они прошли конкурс и были приглашены в этот университет на программу StartХ.

– При помощи специалистов Стэнфорда мы составили стратегию выхода на американский рынок. Без участия в этой прог­рамме нашему стартапу сделать это было бы практически невозможно. Отсутствие необходимых финансовых ресурсов, влиятельных связей и недостаточная репутация нашей страны как технологического экспортера представляли собой существенные преграды для входа на рынок технологического лидера – США. Наше участие в программе StartX можно рассматривать как мощный толчок, открывший нам двери в Штаты, – рассказывает Досжан.

Сейчас ребята меняют структуру компании. Теперь головной офис будет находиться в Калифорнии, в Казахстане останется часть, которая будет работать на все другие рынки, сохранится офис НИОКР и в Алматы. Встречаясь с представителями самых успешных компаний с технологически продвинутыми специалистами, Досжан Жусупов, по его признанию, понял, что наши казахстанские математики, разработчики ни в чем не уступают им.

– Отрадно, что наша система образования сохранила свои традиции в преподавании точных предметов. Благодаря этому у нас есть сильные кадры. Значит, не надо снижать этот уровень и важно продолжать готовить своих специалистов в сфере IT, – говорит он.

Пока же они продвигали стартап за рубежом, в нашей стране расширялось его применение в практической медицине. Если на первых порах приложение было внедрено в двух больницах Алматы, то сейчас им пользуются 47 больниц в Казахстане и две в Узбекистане, то есть 82% инсульт­ных центров страны используют это решение.

Надо признать, что у нас есть врачи, которые открыты технологиям, а есть консерваторы, хотя они тоже в своих больницах установили приложение Cerebra. Кстати, было замечено, что в этих больницах до 40% врачей лечат инсульт на ранней стадии. Инсульт – заболевание, связанное с мозговым кровообращением, и первые 4–12 часов самые критические, в этот период времени еще можно помочь пациентам.

В целом искусственный интеллект – одна из самых популярных тем современности. А в сфере медицины его применение имеет наибольшую гуманную составляющую, уверен Досжан Жусупов.

– Если взять КТ- и МРТ-аппараты – это суперсовременные инженерно-технологические разработки. Так вот, допустим, что МРТ условно стоят в Алматы или в какой-то районной больнице – их КПД будет разным. Реальность такова, что в Казахстане есть острейшая нехватка высококвалифицированных врачей в районных больницах. Пользуясь же ИИ, можно решить эту проблему в отдаленных районах страны, это поможет менее квалифицированному врачу встать на уровень эксперта, – поясняет специалист.

По его мнению, основная проб­лема в нашей стране – точная диаг­ностика. И это важный воп­рос не только для Казахстана. Мировая статистика гласит, что 40% здоровья теряется еще на уровне диагностики. ИИ в медицине будет активно развиваться, так как есть большой дефицит врачей узкой специализации, по диагностике. В течение пяти-семи лет будет создан ИИ, который сможет диагностировать болезни как самый лучший эксперт, причем это будет делаться вне зависимости от нахождения пациента. Для этого необходимы лишь рентген, КТ- и МРТ-аппараты и доступ в Интернет.

Говоря о прошедшем форуме Digital Almaty, руководитель проекта отметил, что организационный уровень мероприятия ничем не уступал большим международным IТ-конференциям. Если же говорить об отечественных стартапах, то почти все они находятся на начальном этапе стадии. В мире стартапы продвинулись далеко, хотя есть и так называемая воронка на ранней стадии, которую многие не проходят. Однако, не утонув в ней, стартап доходит до среднего раунда, а потом идет дальше. Должно быть достаточно много проектов, которые достигли другого уровня, вышли на IРО. В Казахстане таких высот пока достигают проекты крупных банков и нацкомпаний, но и им все еще не хватает зрелости. И это значит, что инвесторы не спешат вкладывать в них средства.

– Но благодаря новым НПА у нас есть шанс стать не импортерами, а производителями, потому что у нас сохранилась культура преподавания точных наук, – рассуж­дает Досжан. – Этот тренд надо сохранять и развивать. Считаю, что наши талантливые ученики и студенты – самый дорогой ресурс Казахстана, который может внести свой вклад в развитие цифровой экономики в стране.

В завершение разработчик проекта в области здравоохранения поделился планами. По его словам, они хотят проложить мост между Казахстаном и США и показать, что развитие ИИ, медицинских технологий в нашей стране реально.

– Ближайшая задача – получить FDA и увеличить лабораторию ИИ в Казахстане в десять раз. Если сегодня работают 38 человек, то наша цель – довести чис­ленность до 400. Кстати, 90% нашей команды – казахстанцы. Мы запустили проект в 2018 году, и, несмотря на отсутствие дохода, оценка стартапа выросла в 20 раз. В заключение хочу сказать, что сам факт того, что до текущего момента, не имея доходов, мы выжили, свидетельствует об имеющемся потенциале в развитии медицинских технологий в Казахстане, – подытожил Досжан Жусупов.