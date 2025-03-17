Стартовал конкурс «ТОП – 100 студентов» колледжей Казахстана

За звание победителя на республиканском этапе вступят в борьбу 10 лучших студентов от каждого региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпросвещения объявило о начале республиканского конкурса «ТОП – 100 студентов» среди организаций технического и профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz

Цель — выявление и поддержка талантливых и перспективных студентов системы технического и профессионального образования, а также создание кадрового резерва высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики Казахстана.

Конкурс проводится в три этапа:

• отборочный этап — внутри колледжа;

• региональный этап — не более пяти студентов от каждого колледжа;

• республиканский этап — в решающем этапе встречаются по 10 лучших студентов от каждого региона, чтобы побороться за звание победителя.

«Работы конкурсантов будут оценивать эксперты по следующим ключевым направлениям: образование, искусство и гуманитарные науки, здравоохранение и социальное обеспечение, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии, бизнес, управление и право, социальные науки и информация, сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, а также службы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что принять участие могут все желающие студенты организаций технического и профессионального образования.

Организатор — НАО Talap Минпросвещения РК.