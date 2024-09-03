Стартовал международный марафон-байга «Ұлы дала жорығы»

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Игорь Прохоров

Конные скачки начались сегодня на поселении Ботай в Северо-Казахстанской области, где более пяти тысяч лет назад впервые была одомашнена лошадь.

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Завершатся состязания 7 сентября в столице Казахстана. Затем победители марафона примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников.

На марафон-байгу прибыли команды из более чем 10 стран мира, в том числе из Ирана, Турции, Венгрии, Кыргызстана, ЮАР, России.

Место старта выбрано не случайно. Благословенная земля Айыртау известна как живопис­ной природой, так и своими людьми. Здесь родились знаменитые акыны-импровизаторы, батыры, поэты и полководцы, государственные и общественные деятели.

Предки оставили после себя традиции и богатое историческое наследие. Одним из самых ярких и значимых событий для развития цивилизации Великой степи стало приручение человеком лошади.

Лошадь позволила нашим предкам покорять значительные расстояния, обеспечила стабильным питанием и, самое главное, послужила зарож­дению номадизма, поэтому решение организаторов дать старт байге в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области является глубоко символичным жестом.

В рамках марафона-байги в селе Лобаново развернулась научно-археологическая выставка ценных находок ботайской культуры.

– Мы представляем экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок, а также реконст­руированные предметы быта ботайцев, – говорит директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков.

Внимание посетителей выставки привлекают также организованные сотрудниками музея-заповедника мастер-классы по изготовлению сосудов, обработке шкур животных, измельчению зерна по древним технологиям.

Для участников байги проводятся ознакомительные экскурсии на ботайские поселения.

По словам Куаныша Шакшакова, проведение в нашей стране 5-х Всемирных игр кочевников – это подтверждение единства истории тюркской и кочевой цивилизаций.

Старт марафона-байги с Ботая придаст сильный импульс началу Игр кочевников, ведь в мире растет интерес к казахской истории и культуре, туристическим достопримечательностям. Так, буквально на днях молодая писательница из Дании Леонора ван Деурс представила свою книгу о феномене ботайской культуры «Ботай – следы теней». На творчество ее вдохновила документальная кинолента «История лошади» казахстанского исследователя Нурбола Баймуханова. Теперь же Леонора ван Деурс приехала на поселение Ботай, чтобы познакомиться с культурой коневодов и увидеть настоящую байгу.

#байга #Ұлы дала жорығы #марафон-байга

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