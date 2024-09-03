Стартовал международный марафон-байга «Ұлы дала жорығы» Статьи 3 сентября 2024 г. 2:03 102 Игорь Прохоров Конные скачки начались сегодня на поселении Ботай в Северо-Казахстанской области, где более пяти тысяч лет назад впервые была одомашнена лошадь. фото автора Завершатся состязания 7 сентября в столице Казахстана. Затем победители марафона примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников. На марафон-байгу прибыли команды из более чем 10 стран мира, в том числе из Ирана, Турции, Венгрии, Кыргызстана, ЮАР, России. Место старта выбрано не случайно. Благословенная земля Айыртау известна как живописной природой, так и своими людьми. Здесь родились знаменитые акыны-импровизаторы, батыры, поэты и полководцы, государственные и общественные деятели. Предки оставили после себя традиции и богатое историческое наследие. Одним из самых ярких и значимых событий для развития цивилизации Великой степи стало приручение человеком лошади. Лошадь позволила нашим предкам покорять значительные расстояния, обеспечила стабильным питанием и, самое главное, послужила зарождению номадизма, поэтому решение организаторов дать старт байге в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области является глубоко символичным жестом. В рамках марафона-байги в селе Лобаново развернулась научно-археологическая выставка ценных находок ботайской культуры. – Мы представляем экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок, а также реконструированные предметы быта ботайцев, – говорит директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков. Внимание посетителей выставки привлекают также организованные сотрудниками музея-заповедника мастер-классы по изготовлению сосудов, обработке шкур животных, измельчению зерна по древним технологиям. Для участников байги проводятся ознакомительные экскурсии на ботайские поселения. По словам Куаныша Шакшакова, проведение в нашей стране 5-х Всемирных игр кочевников – это подтверждение единства истории тюркской и кочевой цивилизаций. Старт марафона-байги с Ботая придаст сильный импульс началу Игр кочевников, ведь в мире растет интерес к казахской истории и культуре, туристическим достопримечательностям. Так, буквально на днях молодая писательница из Дании Леонора ван Деурс представила свою книгу о феномене ботайской культуры «Ботай – следы теней». На творчество ее вдохновила документальная кинолента «История лошади» казахстанского исследователя Нурбола Баймуханова. Теперь же Леонора ван Деурс приехала на поселение Ботай, чтобы познакомиться с культурой коневодов и увидеть настоящую байгу. #байга #Ұлы дала жорығы #марафон-байга