Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz стартовал приём документов на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года.

Принять участие в отборе могут граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком не ниже уровня B1.

Отбор будет осуществлен по следующим направлениям:

• Социальная политика и гражданское общество;

• Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;

• Экономическая и финансовая политика;

• Цифровизация;

• Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;

• Внешняя политика и инвестиции.

При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в Резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в Резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.

Отбор состоит из 6 этапов:

• Прием документов кандидатов;

• Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией;

• Решение ситуационных задач;

• Оценка компетенций;

• Собеседование в Экспертной комиссии;

• Заседание Национальной комиссии.

По итогам в Резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в Резерв планируется после 25 октября текущего года.