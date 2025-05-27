В преддверии Дня работников средств массовой информации партия AMANAT объявляет о начале ежегодного республиканского конкурса среди журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: AMANAT

Открытый конкурс, направленный на повышение потенциала представителей средств массовой информации, охватывает такие ключевые темы, как реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, «Еңбек адамы», «Год рабочих профессий», Taza Qazaqstan, роль молодежи в обществе и другие.

«Медиа-премия AMANAT» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии «Алаш аманаты», «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

Заявки принимаются с 23 мая по 17 июня включительно. Торжественное награждение пройдет в преддверии Дня работников средств массовой информации в конце июня. Победители будут награждены медиа-премией «AMANAT», статуэткой и денежными призами.

Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.

Номинации по тематикам:

1) «Лучший материал о проводимых в стране реформах»

2) «Лучший материал о человеке труда»

3) «Лучший материал о молодежи»

4) «Лучший материал о регионе»

5) «Лучший материал о деятельности партии»

6) Taza Qazaqstan – лучший материал об экологии и охране окружающей среды

7) «Лучший материал, посвящённый 30-летию Конституции РК»

Специальные премии:

1) Премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова

2) Премия «Алаш аманаты»

3) Премия «За активную гражданскую позицию»

Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz, или по телефонам: 8-7172-70 76 25, 8-7172-707-628

Эл. адрес: media_premiya@amanatpartiasy.kz

Звонки принимаются в рабочие дни, с 09:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:30.

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