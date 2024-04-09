Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team

Представительницы прекрасного пола в таких сложных и рискованных походах неизменно вызывают большой интерес со стороны общественности.

Идейный вдохновитель новой экспедиции – казахстанская спорт­сменка Анар Бурашева, которая уверена, что в альпинизме тоже нужно развивать гендерное равенство, и женщины наравне с мужчинами могут покорять высочайшие вершины мира.

Всего в составе группы Kazakh Everest Team семь человек. Руководителем экспедиции назначен легендарный казахстанский альпинист, майор Центра горной подготовки Сил специальных операций Министерства обороны РК Максут Жумаев.

– Нам предстоит не только соз­дать историю, но и вдохновить новое поколение спортсменов, – отмечает Максут Жумаев. – Считаю, что молодежи сегодня нужны нравственные ориентиры, новые примеры личной независимости, самостоятельности, преодоления себя. Я поддерживаю идеи гендерного равенства даже в экстремальных видах спорта. Если у современных девушек есть готовность и силы покорять высочайшие вершины наравне с мужчинами, то мы должны помочь им сделать этот шаг вперед.

В альпинизм Бурашева пришла не сразу. За ее плечами участие в марафонах, горных забегах, которые, по словам Анар, так или иначе выведут к альпинизму, если сохранять заинтересованность в горном спорте. У нее серьезный и длительный опыт подготовки к высотным восхождениям. Девушкой освоены локальные вершины категорий 1Б, 2а и 2б от 3 450 м до 4 315 м, пик Талгар 4 979 м, а также экспедиции на мировые вершины – пик Монблан 4 809 м в Европе и Килиманджаро 5 895 м в Африке.

– Восхождение на Эверест – это одно из самых сложных восхождений, безусловно, уникальный опыт концентрации, воли и преодоления себя – комментирует Анар. – Я чувствую в себе силы и готовность пройти этот маршрут и считаю, что женщины должны завоевывать новые сферы в современном мире, расширять границы собственных мечтаний и возможностей.

Экспедиция для казахстанцев началась 6 апреля с перелета в Непал. Духовная составляющая также является важной частью подготовки. По традициям местного населения будет проведена церемония Пуджа – буддийский ритуал, выражаю­щий почтение богам с просьбой их благословения на безопасное и успешное восхождение.

Финальное восхождение на вершину Эвереста по плану должно занять 12–16 часов и будет включать в себя преодоление сложной местности, в том числе знаменитую ступень Хиллари. Достижение вершины – сложная задача как физически, так и морально. Спуск займет 6–8 часов и потребует такой же концентрации и решимости, как и восхождение.

По словам Максута Жумаева, важнейшей задачей станет сохранение жизни и здоровья членов экспедиции, максимальное снижение риска и беспрекословное подчинение членов команды ее руководителю, который в любой момент ради обеспечения безопас­ности может принять решение о прекращении подъема.

Экспедиция посвящена столетию выдающихся героев Казах­стана – генерала армии, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева и Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.