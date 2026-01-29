Напомним, в конце 2023 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики ­Казахстан по вопросам начис­ления детям средств из Нацио­нального фонда Респуб­лики Казахстан, их выплат и использования», а уже с 1 января ­2024-го стартовала сама программа. Спус­тя месяц первые начис­ления поступили на счета маленьких казахстанцев, рожденных с 2006 по 2023 год включительно.

Государственная инициатива нацелена на формирование материального фундамента каждого ребенка. Пока дети достигают совершеннолетия, деньги копятся на их специальных счетах. Как только казахстанцу исполняется 18 лет, он может использовать средства либо на улучшение жилищных условий, либо на оплату образования.

Возьмем в качестве примера ребенка, рожденного в 2024-м – в год запуска программы. Ежегодно на его индивидуальный счет начисляется часть инвестиционного дохода Национального фонда. До 2042 года он будет постепенно накапливать деньги за счет государства и без участия родителей. К совершеннолетию на его счету будет примерно 1 800 долларов (в расчет взята ежегодная сумма в размере 100 долларов).

– В 2024–2025 годах совершеннолетие отметили более 600 тысяч человек, общая сумма, переведенная им на счета в ЕНПФ, составила свыше ста миллионов долларов. Заявки на изъятие средств подали 241 522 казах­станца, из которых исполнены 205 506 на общую сумму 31 миллион 612 тысяч долларов, – отмечает вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

В 2026 году участниками программы стали 6 918 656 детей. Каж­дому ребенку было начис­лено по 130,71 долларов.

– На сегодняшний день в ка­честве уполномоченных операторов выступают АО «Отбасы банк», АО «Народный банк ­Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит», через которые проходят заявки на использование выплаченных из Нацфонда средств. Заявка подается совершеннолетним. Если он признан недееспособным, то это за него может сделать законный представитель, – уточняет вице-министр.

По данным, опубликованным на сайте ЕНПФ, на улучшение жилищных условий уже поступило 140 716 заявок, из них исполнено 127 446 и выплачено 19 694,5 тыс. долларов. На оплату образования подано 100 806 зая­вок, из них исполнено 78 061 и выплачено 11 918,1 тыс. долларов.

– Согласно казахстанскому законодательству, установлен порядок, в рамках которого целевые накопления не подлежат каким-либо ограничениям и осво­бождены от налогообложения. Кроме того, на законодательном уровне предусмотрено: если после достижения совершеннолетия казахстанец не снимает средства на протяжении 10 лет, то накопленная сумма переводится на его пенсионный счет. В случае смерти участника программы (независимо от возраста) наследники имеют право снять деньги в рамках действующих законодательных норм, – говорит Даурен Темирбеков.

Информацию о том, является ли ребенок участником программы «Нацфонд – детям», а также увидеть начисления средств можно в мобильном приложении (Egov, Kaspi.kz, Halyk), а также на сайте kids.enpf.kz. При этом, как отмечают в Минфине, в тот год, когда ребенок становится совершеннолетним, доступ к просмотру средств закрывается для всех, за исключением самого получателя.

– Для реализации программы «Нацфонд – детям» базовым считается доллар США, а это значит, что накопления и выплаты детям осуществляются в этой валюте, тем самым минимизированы риски по инфляции и колебанию курса, – резюмирует Даурен Темирбеков.

Основанием для отказа в выплате накоплений является прекращение гражданства Респуб­лики Казахстан участником целевых требований, либо получателем данных средств. При этом средства, изъятые у неграж­дан РК, перераспределяются среди других несовершеннолетних детей нашей страны. Иначе говоря, пока ты являешься граж­данином Казахстана, ты имеешь право на получение выплат, но в случае смены гражданства, возможности по снятию накопленных денег аннулируются.