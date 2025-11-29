КПТ будет состоять из пяти этапов. Первый этап состоится 17–18 января в Алматы, а итоговый турнир, где встретятся сильнейшие игроки сезона, пройдет в декабре 2026 года. Призовой фонд каждого этапа – 3 млн тенге.

Отметим, что падел сочетает в себе элементы большого тенниса и сквоша. Игры проходят на закрытых кортах с сеткой в центре и стеклянными стенами по периметру, которые активно используются игроками.

В начале ноября Президент Казахстана принял главу Международной федерации падела (FIP) Луиджи ­Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, отметив возрастающую популярность этой игры, а также всесторонюю поддержку с нашей стороны. Сегодня в Казахстане сформировалось сообщество из более чем 1,5 тыс. игроков, созданы региональные федерации в 16 областях, функционируют 17 кортов для игры в падел.