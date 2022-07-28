Общество
Старый парк не станет молодым
Андрей Кратенко

От рева газонокосилок в Петропавловске хочется бежать в лес, чтобы найти тишину. Ну или хотя бы в старый городской парк. Но и там не избежать встречи с работниками местного «Коммунхоза». Они носят оранжевые жилеты и триммеры.

Центральному парку в Петропавловске уже более ста лет. Еще недавно он больше походил на лесной массив. До реконструкции 2017 года в нем, согласно данным инвентаризации, числилось более 7 500 деревьев. В ходе реконструкции вырубили почти две тысячи деревьев.

Прореженный парк лишился еще и подлеска, что сделало его более респектабельным на вид, но менее живым, способным на естественное омоложение. Появи­лись пешеходные и велосипедные дорожки. Полицейские смотрят за порядком.

На первый взгляд, все хорошо. Однако вырубки продолжаются, причем там, где на месте старых просек поднялись от корня татарские клены, ясени, белые тополя и кусты сирени. На вопрос, зачем это делается, «оранжевые жилеты» из «Коммунхоза» отвечают, что-де так велено, что это поросль, от которой нужно решительно избавляться. Зачем? А чтобы «просматриваемость» была.

Под корень срезаются трава и молоденькие деревца. Нанятые косари не церемонятся с молодыми саженцами, они задевают триммерами стволы, повреждают нежную кору, и березки засыхают.

По правилам, на санитарную вырубку, пересадку, обрезку деревьев «оранжевым жилетам» должно быть выдано официально оформ­ленное разрешение, в котором обязательно указываются адрес работ, срок, причина, количество деревьев и прочее. Если такой бумаги нет, можно смело вызывать полицию. Согласно Кодексу об адми­нистративных правонарушениях РК, уничтожение и повреждение зеленых насаж­дений наказывается штрафом в размере 20 МРП.

Бывает, что «зеленые» активисты вызывают полицейских, и они составляют протоколы, но штрафуют, как правило, оранжевых работяг. Даже не бригадиров...

В этой связи горожане просят правоохранителей забрать у «Коммунхоза» не только топоры и триммеры, но и само право заниматься озеленением города, пусть это делают специально обученные люди.

Руководитель ботанического сада Петропавловска Артур Рязапов считает, что «оранжевые жилеты» из «Коммунхоза» относятся к деревьям как к сорнякам:

– Это неминуемо приведет к гибели парка, – говорит он, – искусственное обновление зеленого фонда ведется хаотично, саженцы гибнут, а размножаться естественным путем деревьям не дают. Попытки посадок деревьев были, но из- за отсутствия ухода и механических повреждений коры триммерами саженцы гибнут.

Артур Рязапов предлагает закрепить за парком специальную бригаду специалистов, у которых есть знания и опыт, ибо только профессионалы способны по всем правилам проводить санитарно-профилактические мероприятия, включая пломбировку дупел, санитарную и омолаживающую обрезку, высаживать и ухаживать за саженцами, стричь газоны. На участках самовоспроизводства леса нужно ограничить скос травы и ухаживать за подлеском.

– Экосистема парка просит дать возможность, чтобы она восстановилась сама, нужно просто не мешать. И пусть каждый занимается своим делом! – восклицает руководитель ботанического сада.

В списке рекомендованных к дополнительной высадке культур Артур Рязапов особо выделил виды, поглощающие сернистые соединения: дуб, ивы, клены, липу, ясень, сирень, тополь и каштан.

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