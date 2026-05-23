Стать центром притяжения

Общество
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов стали главной темой круглого стола, прошедшего на площадке Центра развития трудовых ресурсов.

фото Игоря Бургандинова

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что эта работа проводится в рамках реализации Указа Главы государства по совершенствованию миграционной политики. Цель – эффективное регулирование внешней и внутренней миграции, привлечение иностранного человеческого капитала и перевод большинства процедур в цифровой формат.

Ведомство предлагает разделить иностранцев на четыре основные категории: бизнес-мигранты, высококвалифицированные специалисты, квалифицированные специалисты среднего уровня и трудовые иммигранты, привлекаемые физическими лицами для работы в домашнем хозяйстве. Для каждой категории будут действовать отдельные визовые режимы с учетом квалификации, целей въезда и сроков пребывания. Также будет внедрена специальная «Алтын виза» для привлечения стратегических инвесторов и востребованных специалистов.

– Ключевым элементом предлагаемой модели станет возможность перехода с данной визы по истечении установленного периода трудовой или инвестиционной деятельности на статус долгосрочного резидентства. Такой статус фактически будет приравнен к статусу граждан Республики Казахстан и предполагает широкий спектр преференций. В их числе – налоговые льготы, доступ к государственным и финансовым услугам, включая банковскую инфраструктуру, систему здравоохранения, образовательные услуги, лицензированные виды деятельности и другие социальные гарантии, – отметил первый вице-министр.

Кроме того, Минтруда планирует упростить административные процедуры, создать единую цифровую платформу QazETA и внедрить принцип «одного окна» при взаимодействии с госорганами. По словам участников круглого стола, именно простота и прозрачность процедур сегодня становятся ключевым фактором в борьбе за международные таланты.

Руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская обратила внимание на то, что миграция становится инструментом обеспечения экономической и демографической устойчивости государства. По ее словам, Казахстан находится между двумя противоположными демографическими тенденциями. С одной стороны – Россия и Китай, где усиливаются процессы старения населения, с другой – страны Центральной Азии с высокой долей молодежи и растущим населением.

О том, как меняются миграционные сервисы внутри страны, рассказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Саид Латипов. По его словам, сегодня безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 87 государств. В прошлом году нашу страну посетили более 16 млн иностранных граждан.

Поддержку инициативам Казахстана выразили и представители Международной организации по миграции. Исполняющая обязанности главы миссии МОМ Алия Белоносова отметила, что в мире сегодня насчитывается более 304 млн международных мигрантов. И Казахстан, по ее словам, обладает хорошими стартовыми возможностями, чтобы стать региональным центром притяжения инвесторов и квалифицированных кадров.

