Стать центром притяжения

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что эта работа проводится в рамках реализации Указа Главы государства по совершенствованию миграционной политики. Цель – эффективное регулирование внешней и внутренней миграции, привлечение иностранного человеческого капитала и перевод большинства процедур в цифровой формат.

Ведомство предлагает разделить иностранцев на четыре основные категории: бизнес-мигранты, высококвалифицированные специалисты, квалифицированные специалисты среднего уровня и трудовые иммигранты, привлекаемые физическими лицами для работы в домашнем хозяйстве. Для каждой категории будут действовать отдельные визовые режимы с учетом квалификации, целей въезда и сроков пребывания. Также будет внедрена специальная «Алтын виза» для привлечения стратегических инвесторов и востребованных специалистов.

– Ключевым элементом предлагаемой модели станет возможность перехода с данной визы по истечении установленного периода трудовой или инвестиционной деятельности на статус долгосрочного резидентства. Такой статус фактически будет приравнен к статусу граждан Республики Казахстан и предполагает широкий спектр преференций. В их числе – налоговые льготы, доступ к государственным и финансовым услугам, включая банковскую инфраструктуру, систему здравоохранения, образовательные услуги, лицензированные виды деятельности и другие социальные гарантии, – отметил первый вице-министр.

Кроме того, Минтруда планирует упростить административные процедуры, создать единую цифровую платформу QazETA и внедрить принцип «одного окна» при взаимодействии с госорганами. По словам участников круглого стола, именно простота и прозрачность процедур сегодня становятся ключевым фактором в борьбе за международные таланты.

Руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская обратила внимание на то, что миграция становится инструментом обеспечения экономической и демографической устойчивости государства. По ее словам, Казахстан находится между двумя противоположными демографическими тенденциями. С одной стороны – Россия и Китай, где усиливаются процессы старения населения, с другой – страны Центральной Азии с высокой долей молодежи и растущим населением.

О том, как меняются миграционные сервисы внутри страны, рассказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Саид Латипов. По его словам, сегодня безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 87 государств. В прошлом году нашу страну посетили более 16 млн иностранных граждан.

Поддержку инициативам Казахстана выразили и представители Международной организации по миграции. Исполняющая обязанности главы миссии МОМ Алия Белоносова отметила, что в мире сегодня насчитывается более 304 млн международных мигрантов. И Казахстан, по ее словам, обладает хорошими стартовыми возможностями, чтобы стать региональным центром притяжения инвесторов и квалифицированных кадров.