Ставка на свеклу и кукурузу

Сельское хозяйство
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе планомерно меняют структуру посевных площадей: приоритет отдается рентабельным и востребованным культурам – сахарной свекле и кукурузе. Одновременно сокращаются площади под традиционные зерновые, прежде всего, под пшеницу. Такие меры направлены на повышение эффективности агропромышленного комплекса и выполнение поручения Президента страны по двукратному увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства к 2028 году.

фото автора

Как сообщил первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев, в текущем году общая посевная площадь в регионе вырастет на 1,1 тыс. га и достигнет 511,8 тыс. га. Основной акцент делается на диверсификацию земледелия.

– Регион постепенно уходит от монокультуры – пшеницы. Ее посевы сокращаются более чем на 6,3 тысячи гектаров. Освободившиеся земли будут заняты кукурузой, ячменем, свеклой, а также овощами и картофелем, – отметил Алибек Жаканбаев.

Посевы кукурузы на зерно увеличиваются на 5 172 га, ячменя – на 4 693 га. Площади под сахарную свеклу – стратегически важную для региона культуру – вырастут на 838 га. Для аграриев это не просто расширение – это шаг к укреплению продовольственной безопасности и развитию перерабатывающей промышленности.

По прогнозам, благодаря оптимизированной структуре посевов в нынешнем сезоне в области планируют собрать 2,1 млн тонн продукции – на 136,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 585 тыс. тонн, кукурузы – около 390,8 тыс. тонн.

Весь объем сахарной свеклы, кстати, перерабатывается на месте, в регионе. Аксуский сахарный завод, прошедший капитальный ремонт, сегодня способен выдавать до 450 тыс. тонн сахара в год. Коксуский завод в свою очередь модернизируют: в 2026 году его мощности увеличат с 250 тыс. до 500 тыс. тонн продукции. Общий объем инвестиций в проект составляет 29 млрд тенге.

В целом уровень переработки сельскохозяйственного сырья в области достиг 68%. При этом сахарная свекла используется на 100%, кукуруза – на 45,4%, молоко – на 47%, масличные культуры – на 33%, зерновые – почти на 23%.

#сельское хозяйство #посевная #свекла

Популярное

Все
Одиннадцать медалей из Софии
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Генерация будет увеличена
Армия открыла двери в вузы
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Драмы в стартовых поединках
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Посевная - 2026: поставки удобрений опаздывают в регионы Ка…
Очередная сельхозярмарка пройдёт в Астане в эти выходные
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу мене…
Предельная цена на дизтопиво для сельхозпроизводителей утве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]