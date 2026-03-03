Как сообщил первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев, в текущем году общая посевная площадь в регионе вырастет на 1,1 тыс. га и достигнет 511,8 тыс. га. Основной акцент делается на диверсификацию земледелия.

– Регион постепенно уходит от монокультуры – пшеницы. Ее посевы сокращаются более чем на 6,3 тысячи гектаров. Освободившиеся земли будут заняты кукурузой, ячменем, свеклой, а также овощами и картофелем, – отметил Алибек Жаканбаев.

Посевы кукурузы на зерно увеличиваются на 5 172 га, ячменя – на 4 693 га. Площади под сахарную свеклу – стратегически важную для региона культуру – вырастут на 838 га. Для аграриев это не просто расширение – это шаг к укреплению продовольственной безопасности и развитию перерабатывающей промышленности.

По прогнозам, благодаря оптимизированной структуре посевов в нынешнем сезоне в области планируют собрать 2,1 млн тонн продукции – на 136,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 585 тыс. тонн, кукурузы – около 390,8 тыс. тонн.

Весь объем сахарной свеклы, кстати, перерабатывается на месте, в регионе. Аксуский сахарный завод, прошедший капитальный ремонт, сегодня способен выдавать до 450 тыс. тонн сахара в год. Коксуский завод в свою очередь модернизируют: в 2026 году его мощности увеличат с 250 тыс. до 500 тыс. тонн продукции. Общий объем инвестиций в проект составляет 29 млрд тенге.

В целом уровень переработки сельскохозяйственного сырья в области достиг 68%. При этом сахарная свекла используется на 100%, кукуруза – на 45,4%, молоко – на 47%, масличные культуры – на 33%, зерновые – почти на 23%.