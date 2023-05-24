"Ставки очень велики" – Токаев отметил необходимость согласованной и слаженной работы ЕАЭС

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе пленарного заседания II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире". Мероприятие прошло в формате сессии вопросов-ответов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Модератор Александр Шохин задал Касым-Жомарту Токаеву вопрос о том, покрывает ли принятая Стратегия ЕАЭС до 2025 года перспективные направления, включая инфраструктурную связанность, коридоры Север - Юг и Запад - Восток, а также взаимодействие с третьими странами.

В начале своего выступления президент Казахстана поприветствовал участников форума и выразил признательность российской стороне и лично Владимиру Путину за приглашение и высокий уровень организации мероприятия.

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что в 2020 году были приняты Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"По сути, это была оценка того, что было проделано в этой сфере. И, конечно же, предстоит своего рода актуализация целей и задач. На мой взгляд, я думаю, участники форума и мои коллеги согласятся, что сама Стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. Принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами. Принимая во внимание довольно быстро меняющиеся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать тренды во всем регионе. На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект "Пояс и Путь" КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север – Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов. И от нас сейчас зависит, какую роль мы будем играть в формирующейся глобальной экономической реальности. События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора Север – Юг как ключевого элемента "новой глобальной логистики". Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным "Транскаспийским международным транспортным маршрутом". Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии. Я об этом говорю не случайно, поскольку именно транспортная логистика сейчас выдвигается на первый план международного сотрудничества. По сути дела, на международном рынке идет борьба за обладание транспортными маршрутами, логистикой и так далее. Это, кстати говоря, прибыльный бизнес для всех государств. Я думаю, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную положительную роль в этом направлении. Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил участникам форума, что на прошлой неделе совершил государственный визит в КНР, в рамках которого было запущено строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Лидер Казахстана ожидает, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также, запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты – Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР.

"Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири. Еще один важный аспект. Помимо развития физической инфраструктуры принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. Можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. Я думаю, что у нас есть общее понимание, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. В целом ЕАЭС должен уделять приоритетное внимание развитию международного сотрудничества, повышать свою узнаваемость и, конечно же, авторитет в международном сообществе. Естественно, сам авторитет Евразийского союза должен базироваться на конкретных результатах нашей совместной работы в этой организации. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности. С прошлого года мы начали переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Я рассматриваю данные направления как принципиально важные и поэтому ожидаю от Евразийской комиссии оперативной и ответственной работы", – подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана также прокомментировал необходимость и целесообразность определения новых приоритетов развития союза.

"Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. И все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе Договора от 2015 года, то есть реализации "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы. Думаю, что сейчас не время и не место перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но, в принципе, возникающие проблемы надо решать здесь. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации нашего союза. И мы должны, прежде всего, показать нашим народам актуальность союза, его эффективность. А для этого нужны выверенные, правильные решения. Я понимаю, что интеграция – это очень сложный процесс. Это очень тонкая работа по приведению всех национальных интересов к единому знаменателю. Но эту работу нам нужно вести согласованно. Нам нужны конкретные результаты. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще ждет своего достижения. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее. Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и бумажных решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС носит прежде всего экономический характер. Любые другие сферы, которые упоминаются в Стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан готов развивать социальное, культурное, гуманитарное сотрудничество со своими ближайшими партнерами в рамках СНГ, ОДКБ, а также в рамках двустороннего сотрудничества. По его словам, смешивание форматов может привести к утрате фокуса на результате и распылению ресурсов.

На форуме также выступили президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также было показано видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина.