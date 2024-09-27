Степная ономастика важнее городской

Актюбинцы придают большое значение тому, чтобы местная ономас­тика звучала на государственном языке. За годы обретения независимости исторические названия возвращены 170 населенным пунктам. Меняется идеология, вместе с ней обновляются и аншлаги улиц, названия микрорайонов, объектов. Возрож­дается исконная топонимика и в степи. Исправляется транскрипция. К примеру, Актюбинск стал Актөбе, Челкар – Шалқар, Уил – Ойыл, Иргиз – Ырғыз, Мугаджар – Мұғалжар, Мартук – Мәртөк.

– Сегодня 97 процентов наименований в области звучат на государственном языке. Мы не останавливаемся на достигнутом. Предстоит переименовать 13 населенных пунктов, 97 улиц и порядка 20 учреждений образования и культуры, сохраняющих в наи­менованиях идеологию прошлого. С этой целью разработана региональная «дорожная карта», рассчитанная на 2024–2028 годы. После ее утверждения в этом году плани­руем переименовать три населенных пункта, пять объектов, 53 улицы, – поделился замес­титель акима области Жолдас Батырхан в ходе республиканского семинара «Ұлттық танымға бетбұрыс».

Актюбинцы строго руководствуются рекомендациями Республиканской ономасти­ческой комиссии. Кстати, она в прошлом году учла пожелания области, дополнив список исторических личностей такими именами, как: Жоламан Тіленшіұлы, Бопай ханша, Арал батыр, Абай Асанқайғыұлы, Ботакөз батыр, Қызыл Тұрдалыұлы, Құныскерей Қожахметов, Қуаныш Мәкіров, Есет Жұбанов, Өтежан Нұрғалиев, Сәбит Баймолдин, Иран Әміров, Ғайса Әбуов.

В продолжение темы руководитель управления ономастики Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Елерке Торехан проинформировала о предпринимаемых мерах по упорядочению ономастики в ­соответствии с интересами государства. Совместно с Институтом языкознания имени А. Байтурсынулы и Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова актуализированы списки «Тарихи тұлғалар», «Жер-су атаулары» и «Дәстүрлі атаулар». Отныне решения областных ономастических комиссий по присвоению наименований селам, поселкам, сельским округам, изменению их наименований, уточнению транскрипции, а также присвоению наименований составным частям городов районного значения будут согласовываться на республиканском уровне. В настоящее время в повестке дня переименование по стране 256 населенных пунктов, 1 771 составной части и 404 учреж­дений образования, культуры.

Среди выступивших на семинаре в Актобе выделю председателя «Ономастар одағы», члена Республиканской ономастической комиссии Гульнар Бекенову.

Кандидат филологических наук презентовала проект под названием «Деятельность по систематизации ономастических наименований с использованием историко-диа­хронического метода» по заказу Центрального государственного архива. Предстоит унифицировать динамику изменений на территории современного Казахстана и разработать электронную карту топонимов в ЗD-формате. С этой целью намечена научно-исследовательская работа в архивах и библиотеках как в Казахстане, России, Азербайджане, так и в Турции, Монголии, Китае, обращение к картам Средневековья и Нового времени.

Содержание казахских топонимов напрямую дает информацию о социальной жизни наших предков, философии народа, его мировоззрении и обычаях, традициях. Истинным является то, что эти ценные сведения, сохранившиеся в топонимах, формируют у подрастающего поколения любовь к родному краю. Пилотный проект реализуется в областях Абай, Алматинской, Восточно-­Казахстанской, Жетысу и Павлодарской . Планируется, что данный проект будет долго­срочным и охватит каждый регион страны. Динамика изменения и переименования топонимов подкрепляется официальными документами. При составлении табличного словаря с лингвис­тической, исторической и географической точек зрения проанализировано по Алматинской области 5 336 наименований, Восточно-Казахстанской – 8 661, Жетысу – 5 737, Павлодарской – 6 825, области Абай – 11 370. Подсчитано количество озер, рек, островов, гор, поселений, жайлау, определены местоположение⁄происхож­дение географического объекта, мотив наименования. В перепись не включены повторения. Например, Узын­сор подверг­ся языковому анализу только один раз, хотя в Павлодарской области это название встречается семь раз. Ученый полагает, что исследования выявят закономерности и параллели, тем самым внесут вклад в формирование универсальных понятий и принципов, присущих казахским топонимам.

Систематизация дает возможность освоить метрологию, географию, логистику, фитомедицину, зоологию, маркетинг и многое другое. К примеру, судя по названиям, в окрестностях Кызылсу, Кызылсуат, Жайыл­ма нельзя было селиться. На жайлау на перевал Биесыймас (беременная кобыла не может пройти) нужно отправиться заранее.

Интересна тема заимствований. В восточном регионе они начинаются примерно 100–120 лет назад, в юго-восточном встречаются древние названия.

– Одним из важнейших вопросов ономас­тики Казахстана сегодня является возврат на карту страны коренных оригиналов вместо названий, навязанных прежней идеологией. Совместно с учеными Института языкознания имени Байтурсынулы проведена научная экспертиза топонимов на карте Казахстана, в табличном словаре использованы коренные наименования, для этого в экспедициях мы работали с местным населением. Например, родник Рыбный ключ в Павлодарской области. При изучении названия с местными краеведами обнаружили, что изначально это был родник Капар. Гидроним Железинка легко связать с Темир (железо), он лег в основу названия района. Однако, судя по исследованиям местных краеведов, содержание железа в речной воде оказалось ниже нормы, а гидроним объясняется как транслитерация названия Желозен, – поделилась Гульнар Бекенова.

По итогам проекта будут созданы видеофильм и региональный иллюстративный справочник. Есть необходимость начать просветительскую работу и исследования, обратиться к трудам краеведов.

– Обращаю внимание на названия крупных пространств казахской степи. В частнос­ти, существует риск того, что такие макротопонимы, как Ертіс, Қарадала, Аңырақай, Құланды жазығы исчезнут из употребления. Эти топонимы являются неотъемлемой частью казахской степи, они как визитная карточка должны быть сохранены в нацио­нальной памяти. И еще, сегодня, когда речь идет об ономастике, обычно все внимание общественности обращается на «городскую ономастику», ее составные части: улица, мик­рорайон, площадь, населенные пункты, поселения. Но граница ономастического пространства намного шире – в первую очередь это степная ономастика, и она важнее, если речь идет об идентичности нации, – заключила председатель «Ономастар одағы».

К семинару в онлайн-режиме были подключены руководитель управления Минис­терства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Майгуль Абдигали. Она сделала акцент на унификации обновленной ономастики с широко используемыми населением картами Yandeх, 2ГИС, средствами навигации.

Семинар дал возможность представителям Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей рассказать о своей работе, поделиться идеями.