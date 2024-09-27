Степная ономастика важнее городской Общество 27 сентября 2024 г. 3:30 3 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Одним из важнейших вопросов ономастики является возврат на карту страны исконных названий фото автора Актюбинцы придают большое значение тому, чтобы местная ономастика звучала на государственном языке. За годы обретения независимости исторические названия возвращены 170 населенным пунктам. Меняется идеология, вместе с ней обновляются и аншлаги улиц, названия микрорайонов, объектов. Возрождается исконная топонимика и в степи. Исправляется транскрипция. К примеру, Актюбинск стал Актөбе, Челкар – Шалқар, Уил – Ойыл, Иргиз – Ырғыз, Мугаджар – Мұғалжар, Мартук – Мәртөк. – Сегодня 97 процентов наименований в области звучат на государственном языке. Мы не останавливаемся на достигнутом. Предстоит переименовать 13 населенных пунктов, 97 улиц и порядка 20 учреждений образования и культуры, сохраняющих в наименованиях идеологию прошлого. С этой целью разработана региональная «дорожная карта», рассчитанная на 2024–2028 годы. После ее утверждения в этом году планируем переименовать три населенных пункта, пять объектов, 53 улицы, – поделился заместитель акима области Жолдас Батырхан в ходе республиканского семинара «Ұлттық танымға бетбұрыс». Актюбинцы строго руководствуются рекомендациями Республиканской ономастической комиссии. Кстати, она в прошлом году учла пожелания области, дополнив список исторических личностей такими именами, как: Жоламан Тіленшіұлы, Бопай ханша, Арал батыр, Абай Асанқайғыұлы, Ботакөз батыр, Қызыл Тұрдалыұлы, Құныскерей Қожахметов, Қуаныш Мәкіров, Есет Жұбанов, Өтежан Нұрғалиев, Сәбит Баймолдин, Иран Әміров, Ғайса Әбуов. В продолжение темы руководитель управления ономастики Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Елерке Торехан проинформировала о предпринимаемых мерах по упорядочению ономастики в соответствии с интересами государства. Совместно с Институтом языкознания имени А. Байтурсынулы и Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова актуализированы списки «Тарихи тұлғалар», «Жер-су атаулары» и «Дәстүрлі атаулар». Отныне решения областных ономастических комиссий по присвоению наименований селам, поселкам, сельским округам, изменению их наименований, уточнению транскрипции, а также присвоению наименований составным частям городов районного значения будут согласовываться на республиканском уровне. В настоящее время в повестке дня переименование по стране 256 населенных пунктов, 1 771 составной части и 404 учреждений образования, культуры. Среди выступивших на семинаре в Актобе выделю председателя «Ономастар одағы», члена Республиканской ономастической комиссии Гульнар Бекенову. Кандидат филологических наук презентовала проект под названием «Деятельность по систематизации ономастических наименований с использованием историко-диахронического метода» по заказу Центрального государственного архива. Предстоит унифицировать динамику изменений на территории современного Казахстана и разработать электронную карту топонимов в ЗD-формате. С этой целью намечена научно-исследовательская работа в архивах и библиотеках как в Казахстане, России, Азербайджане, так и в Турции, Монголии, Китае, обращение к картам Средневековья и Нового времени. Содержание казахских топонимов напрямую дает информацию о социальной жизни наших предков, философии народа, его мировоззрении и обычаях, традициях. Истинным является то, что эти ценные сведения, сохранившиеся в топонимах, формируют у подрастающего поколения любовь к родному краю. Пилотный проект реализуется в областях Абай, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысу и Павлодарской . Планируется, что данный проект будет долгосрочным и охватит каждый регион страны. Динамика изменения и переименования топонимов подкрепляется официальными документами. При составлении табличного словаря с лингвистической, исторической и географической точек зрения проанализировано по Алматинской области 5 336 наименований, Восточно-Казахстанской – 8 661, Жетысу – 5 737, Павлодарской – 6 825, области Абай – 11 370. Подсчитано количество озер, рек, островов, гор, поселений, жайлау, определены местоположение⁄происхождение географического объекта, мотив наименования. В перепись не включены повторения. Например, Узынсор подвергся языковому анализу только один раз, хотя в Павлодарской области это название встречается семь раз. Ученый полагает, что исследования выявят закономерности и параллели, тем самым внесут вклад в формирование универсальных понятий и принципов, присущих казахским топонимам. Систематизация дает возможность освоить метрологию, географию, логистику, фитомедицину, зоологию, маркетинг и многое другое. К примеру, судя по названиям, в окрестностях Кызылсу, Кызылсуат, Жайылма нельзя было селиться. На жайлау на перевал Биесыймас (беременная кобыла не может пройти) нужно отправиться заранее. Интересна тема заимствований. В восточном регионе они начинаются примерно 100–120 лет назад, в юго-восточном встречаются древние названия. – Одним из важнейших вопросов ономастики Казахстана сегодня является возврат на карту страны коренных оригиналов вместо названий, навязанных прежней идеологией. Совместно с учеными Института языкознания имени Байтурсынулы проведена научная экспертиза топонимов на карте Казахстана, в табличном словаре использованы коренные наименования, для этого в экспедициях мы работали с местным населением. Например, родник Рыбный ключ в Павлодарской области. При изучении названия с местными краеведами обнаружили, что изначально это был родник Капар. Гидроним Железинка легко связать с Темир (железо), он лег в основу названия района. Однако, судя по исследованиям местных краеведов, содержание железа в речной воде оказалось ниже нормы, а гидроним объясняется как транслитерация названия Желозен, – поделилась Гульнар Бекенова. По итогам проекта будут созданы видеофильм и региональный иллюстративный справочник. Есть необходимость начать просветительскую работу и исследования, обратиться к трудам краеведов. – Обращаю внимание на названия крупных пространств казахской степи. В частности, существует риск того, что такие макротопонимы, как Ертіс, Қарадала, Аңырақай, Құланды жазығы исчезнут из употребления. Эти топонимы являются неотъемлемой частью казахской степи, они как визитная карточка должны быть сохранены в национальной памяти. И еще, сегодня, когда речь идет об ономастике, обычно все внимание общественности обращается на «городскую ономастику», ее составные части: улица, микрорайон, площадь, населенные пункты, поселения. Но граница ономастического пространства намного шире – в первую очередь это степная ономастика, и она важнее, если речь идет об идентичности нации, – заключила председатель «Ономастар одағы». К семинару в онлайн-режиме были подключены руководитель управления Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Майгуль Абдигали. Она сделала акцент на унификации обновленной ономастики с широко используемыми населением картами Yandeх, 2ГИС, средствами навигации. Семинар дал возможность представителям Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей рассказать о своей работе, поделиться идеями. #история #қазақ тілі #изучение #государственный язык #ономастика