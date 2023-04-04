Степной батыр

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Зарина Москау

О нем писали песни, слагали легенды... Казахстанцы отмечают 150-летие со дня рождения лидера Среднеазиатского восстания 1916 года Амангельды Иманова.

фото: Игоря Бургандинова

В столице состоялась научно-практи­ческая конференция, посвященная 150-летию народного героя Амангельды Иманова «Батырдың биік тұлғасы: тарихы, зерттелуі, ақиқаты». В фойе Национального музея РК было людно: здесь собрались историки, ученые, представители интеллигенции, журналисты, студенты и все те, кому интересна история своего народа. До начала конференции торжественно открылась выставка, на которой представлены фотографии, архивные документы из фондов Костанайского областного историко-краеведческого музея и других музеев области, а также фондов Национального музея РК, картины и другие вещи.

– Мы выросли на рассказах о героиз­ме нашего деда. Но полное осознание масштаба его личности пришло потом. Я очень благодарен всем, кто организовал юбилейные мероприятия, – сказал, выступая на открытии выставки, внук легендарного лидера национально-освободительного движения, доктор техничес­ких наук Батырулан Амангельдиев.

Один из экспонатов выставки – царский указ о мобилизации «инородческого» населения Астраханской губернии, Сибири и Средней Азии для работ по устройству оборонительных сооружений в районе действующей армии (копия документа из архива) – привлек особое внимание. Простая бумага, ряд букв, за которым последовали волнения – народ был против мобилизации. Рядом объявление: «...великой царской милостью и в честь дня рождения цесаревича Алексея Николаевича государь решил отсрочить сроки мобилизации с 15 июня до 25 сентября и надеется, что киргизы оценят царскую милость и дружно явятся исполнить свой долг перед Родиной…»

Восстановленные и отреставрированные фотографии представляют большую ценность. На них можно увидеть лица соратников Амангельды Иманова.

Вот личный секретарь Иманова Альмагамбет Иманов, а вот командир эксадрона Рахмет Жакпасбаев, Серикбай Атамбеков, лично охранявший А. Иманова, Абжан Кундызбаев – командир сотни… Мужчины в самом расцвете сил, по большей части в шапанах, с серьезным и тяжелым взглядом. Они боролись за свободу и независимость государства, за родную землю, противостояли внешним врагам. Они просто хотели жить спокойно на земле своих предков и боролись за это право.

Также можно увидеть фотографии сыновей Амангельды Иманова – Рамазана и Шарипа, его приемной дочери, внуков. Интересен картинный ряд. Здесь и портрет, нарисованный Абылханом Кастеевым, и целый цикл динамичных картин за авторством художницы Зарины Ниязовой.

…Сюртук и брюки из плотного сукна – их носил народный герой при жизни, стройная домбра из кости и дерева – на ней он играл. Интерес­но, какие мелодии он чаще других исполнял?

Также на выставке можно увидеть виды оружия, которыми пользовались участники восстания: капсюльное ружье, шрапнельный снаряд и картечь. Есть среди экспонатов и особенный – старинный ларь из дерева, принадлежавший Кейки-батыру. Испещренный «морщинами» времени, с датой на дверце «1916», ларь еще довольно крепкий.

В работе научно-практической конференции приняли участие вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешев, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, директор института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов, другие историки и ученые из разных регионов страны. Собравшиеся обсудили вопросы в изучении национально-освободительного движения 1916 года, говорили о причинах и предпосылках, роли и значении восстания в военной истории Казахстана, судьбе Амангельды Иманова и его семьи.

В тот же день в столице состоялся праздничный концерт, посвященный юбилейной дате народного героя.

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