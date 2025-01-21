Стиль военного инженера: слаженные действия, точный расчет и армейская смекалка

Сегодня – День инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению условий для проведения учений и тренировок Вооруженных сил

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В прошлом году военные инженеры сыграли большую роль в оказаниии помощи гражданскому населению регионов, подвергшихся наводнению. О том, как пришел в профессию и в чем специфика его деятельности мы поговорили с участником противопаводковых мероприятий командиром войсковой части 58012 полковником Канатом Мажиевым.

– Канат Кайратович, интересно узнать о вашем пути в военную профессию. И что было в этом выборе первичным: сама служба или инженерное дело?

– Мне всегда нравились фильмы о войне, о мужественных защитниках Родины. Мое желание идет с детства, я всегда говорил, что буду военным. Возможно, какую-то роль сыграла дата моего рождения: 23 февраля. В тот период это был профессиональный праздник военнослужащих в бывшем Союзе. Так что уже к восьмому классу у меня сформировалась осознанная цель – поступить в военное училище. И поскольку у меня была склонность к техническим наукам, в 1999 году подал документы в Алматинское высшее военное училищена специальность командно-тактическая инженерных войск и по результатам всех испытаний был зачислен.

- Откуда вы родом, что из того времени вспоминается, чем дорожите и гордитесь?

– Родился я в селе Өркендеу, Коргалжынского района, Акмолинской области. Это удивительно благодатный край с многочисленными озерами, богатыми рыбой. А еще в Коргалжынском заповеднике обитают розовые фламинго. Вырос в многодетной семье. Я самый старший, есть еще три брата и сестра, родители простые труженники села.

Учился я в Амангельдинской средней школе. С особенной теплотой вспоминаю своих классного руководителя учителя истории Нарынбая Идирисовича Баймагамбетова и историка Рысты Кенесовну Рахимжанову. Именно они во многом повлияли на мое мировоззрение и характер.

– Если говорить о службе, то в чем заключается ваша сегодняшняя миссия?

–Как для командира войсковой части для меня очень важно, чтобы призванные на службу новобранцы прошли качественное обучение по специальности, научились работать в составе подразделений, ощущать чувство локтя. Ведь именно в армии, как нигде, важна слаженная, точная и профессиональная работа. В ней всегда есть риск, и она требует выверенных действий, точных расчетов, а порой и нестандартных технических решений. В ходе учения моя роль как командира бригады заключается в управлении подразделениями и организации качественного выполнения задач.

– Были ли в вашей деятельности критические моменты, которые остались в памяти?

Конечно, вспоминается эпизод при проведении учения на полигоне «Берег» под руководством тогдашнего командира бригады полковника Берика Кабылова. Мы выполняли задачу по десантной переправе боевой техники на плавающих транспортерах. Для меня это был первый такой практический опыт. Поэтому досих пор хорошо помню помню те эмоции и переживания. Но главный вывод, который я сделал тогда, что любая самая сложная задача выполнима при условии каждодневных тренировок, отработки навыков до автоматизма, знания и качественной подготовки техники и оборудования.

– Чем были заняты военнослужащие вашей части во время весеннего паводка?

– Стихия внесла коррективы в нашу боевую учебу, но замечу, что для нас это была хорошая проверка готовности и умения действовать в реальных условиях. Мы выполняли комплекс задач, связанных с помощью населению в эвакуации, переброске техники и гуманитарных грузов. Работы велись в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской областях и городе Петропавловске. С помощью понтонно-мостовых комплектов решали вопросы, связанные с восстановлением электро- и водоснабжения населенных пунктов.

- Какие качества, на ваш взгляд, наряду с технической подготовкой необходимы военнослужащим вашего профиля?

– Сначала приведу общие черты, без которых не состоится специалист ни в какой сфере, это ответственность, старательность и насточивость в достижении цели. Ну а если говорить о нашей специфике, то здесь требуется технический склад ума, инженерная смекалка и умение видеть перспективу.