Сто дней до посевной: настрой не радужный

2023-й и 2024-й аукнутся в 2025-м

Несмотря на то что зима еще в самом разгаре, костанайские аграрии уже озабочены предстоящей посевной, которая, по их мнению, окажется непростой. Все потому, что на нынешний год наслоились проблемы двух преды­дущих, серьезно подорвавших экономику хозяйств.

В 2023-м фермеры столкнулись с суровыми климатическими условиями: пшеница трижды уходила под снег, элеваторы не справлялись с большим потоком влажного зерна, оно портилось. В итоге были случаи, когда тонну пшеницы продавали за 25 тыс. тенге. И это при том, что ее себестоимость, учитывая затраты на уборку, сушку и доработку, достигала 90 тыс.

В общем, многие оказались в таких убытках, что не смогли рассчитаться с кредиторами. Тогда государство протянуло руку помощи аграриям, и займы пролонгировали на год. Но это, по мнению тружеников полей, не спасло ситуацию, а лишь отсрочило проблемы. Ведь в ­2024-м были взяты новые кредиты на посевную, а двойного урожая никто, увы, не получил.

Напротив, хлеборобы вновь столкнулись с аномалиями природы: видовая урожайность вроде и была хорошей, но во время уборки в ряде южных районов оказалось, что зерно «щуплое», нет качества. К тому же снова возникли трудности со сбытом.

Продкорпорация хоть и установила неплохие цены, но только по форвардному закупу. Те же, кто не пользуется такой услугой, оказались в убытке, поскольку на рынке за тонну пшеницы предлагали вдвое меньше, чем вложили в нее фермеры. Большинство сельхозпредприятий, к слову, не может продать это зерно и по сей день. Соответственно, нет денег, чтобы рассчитаться с финансовыми институтами.

То есть фактически в новую посевную костанайский аграрий вступает с двойной нагрузкой: неуплаченные займы за 2023 и 2024 годы. Как результат – испорченная кредитная история. Так что настроение в хозяйствах накануне посевной не самое радужное.

– Аграрии действительно очень сильно закредитованы. И для успешного проведения весеннего сева хлеборобам нужны не отсрочки, а реструктуризация займов минимум на пять лет, чтобы можно было соблюдать все агротехнологии для получения урожайности и качества продукции и в плановом режиме рассчитываться с финансово-кредитными институтами. Ведь мы знаем, что из-за финансовых трудностей многие хозяйства в прошлом сезоне вынуждены были в меньших объемах использовать средства защиты рас­тений, а также ка­чественные семена. А что будет в нынешнем году, учитывая ухудшение ситуа­ции? Ведь в нашем деле во всем важна своевременность – как в технологии, так и финансировании, господдержке, – считает директор Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

Усугубляет ситуацию и задерж­ка субсидий. Некоторые хозяйства не могут получить их на протяжении последних двух лет – на всех не хватает денег. Сегодня сумма невыплаченных субсидий перед костанайскими аграриями составляет 55 млрд тенге! При этом четкого понимания, когда же дотации дойдут до адресата, нет ни у кого. А ведь эти деньги могли бы существенно улучшить пошатнувшееся положение дел в фермерских хозяйствах.

– Только уплата 22 процентов по займам без субсидий отвлекает до 16 процентов денег с оборота, которые так необходимы для качественных и своевременных полевых работ. Нельзя забывать также, что мы сеем в рискованной зоне земледелия, и в один момент наступление метеорологической аномалии может сделать урожай ничтожным. Часто напоминают нам про страхование, и в этом вопросе у аграриев есть свои предложения, во-первых, много фаз – всходы, дождь, засуха, нам же желателен более понятный пакет: от всходов до уборки, ведь в этот период все может произойти… Тем более сроки посева смещаются, и трудно бывает предвидеть «капризы природы», – говорит Светлана Михайленко.

Дешевые,

но не всем доступные

Но вот на горизонте появилась новая программа кредитования «Кең дала-2». Аграрная кредитная корпорация дает фермерам взаймы дешевые деньги – под 5% годовых. И вроде бы все привлекательно, но есть нюансы. Во-первых, подступиться к этим финансам сможет только часть костанайских аграриев из-за обозначенных выше финансовых проблем.

А во-вторых, фермеров с хорошей кредитной историей, то есть потенциальных участников программы, смущают ее условия. В частности, речь идет о том, что под один заем АКК требует обязательное предоставление юридическими лицами – конечными заемщиками – гарантий участников – физических лиц, владеющих 10 и более процентов от размера уставного капитала юридического лица. То есть речь идет о том, что ТОО должны предоставить два обеспечения: залог и личную гарантию даже при наличии 100% залогового обеспечения! Эти личные гарантии в АКК называют моральным обеспечением, хотя такого понятия в гражданском законодательстве РК вообще не существует!

Аграрии считают: если стоимость залога покрывает сумму кредита, то требования личной гарантии следует рассматривать как избыточные и чрезмерные. Да и содержание гарантий во многом противоречит нормам Гражданского кодекса.

Конечно, заемщик может оспорить свои права, но он ограничен сроками проведения весенне-полевых работ: деньги нужны ему здесь и сейчас, и он вынужден брать кредит на кабальных условиях. А ведь личную гарантию фермер может использовать дополнительно как актив, предоставляя ее поставщикам товарно-материальные средства с отсрочкой платежа, поскольку денег сегодня катастрофически не хватает.

Есть еще один момент: при получении кредита средства могут быть использованы исключительно по целевому назначению. В перечне есть требования по приобретению семян только у семеноводческих хозяйств. Но зачастую фермеры приобретают их у предприятий, не имеющих такого статуса, причем по качест­ву семена ничем не хуже, зато по цене гораздо дешевле.

Однако такой шаг финансовые институты могут расценить как нецелевое использование и оштра­фовать агрария. Учитывая тяжелое положение, фермеры просят добавить в правила кредитования возможность приоб­ретения семенного материала у предприятий, не имеющих статуса семеноводческих хозяйств, хотя бы на проведение нынешнего весеннего сева.

– Смущают и бесконечные штрафы. Ну со всех сторон. Вот получил сельский товаропроизводитель кредит, и на 1 августа текущего года у него на счете остались деньги. И так как он их не использовал, то на остаток суммы налагается штраф в 15 процентов. Ну как так? Почему 1 августа? Мы в это время только химией занимаемся. У нас уборка в конце месяца нач­нется, и, естественно, мы оставляем средства на приобретение ГСМ, запчастей на комбайны, на выплату заработной платы. Понимаете: условия должны быть продуманными, а не такими, что еще больше загоняют аграриев в проблемы, – считает Светлана Михайленко.

В общем, костанайские фермеры настоятельно просят подкорректировать условия кредитования: убрать из требований предоставление личной гарантии юридических лиц, дать возможность покупать семена у компаний, не имеющих статус семеноводческих хозяйств, и продлить сроки использования заемных денег.

В АКК обещали поработать над этими предложениями. Ну а пока все замерли в ожидании: время идет и играет явно не в пользу фермера. Сегодня самое время закупать семена, а условия кредитования до конца не определены...

Сохранить, чтобы потом не восстанавливать

Очень уж беспокоит костанайского земледельца и вопрос сбыта как будущего урожая, так и прошлогоднего, что еще по-прежнему лежит на складах. С 1 января Казахстан снял запрет на ввоз российской пшеницы, который действовал почти полгода. Зерно из ближнего зарубежья выходит дешевле местного, потому и пользуется большей популярностью. В таких условиях костанайские аграрии вынуждены или придерживать свою пшеницу до лучших времен, или же продавать ее ниже себестоимости. То есть, помимо финансовых трудностей, вопросов сбыта и прочих сложностей, на плечи фермера ложатся еще и проблемы геополитического характера.

– Вот Евросоюз поддерживает другие страны, которые входят в него, например, Испанию, Италию… Но мы, например, не ощущаем подобной атмосферы в ЕАЭС. Постоянно идет игра в одни ворота. В РФ, например, на 100 процентов субсидируют логистику на экспорт молока автомобильным транспортом. У нас этого нет. То есть вскоре мы и по молоку с северным соседом конкурировать не сможем. Сегодня наш рынок заполнен российскими и белорусскими товарами, а у нас никаких мер не предпринимается для того, чтобы поддержать отечественного производителя. То же самое с ВТО. Вступили, и теперь аграрии не могут некоторые виды субсидий получать. Зачем тогда вступали? Чтобы ухудшить положение сельского хозяйства? И вообще, почему все это должно быть головной болью казахстанского фермера? – ставит вопрос ребром глава ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

Вообще же рынки сбыта сельхозпродукции – наболевший вопрос не только для костанайского сельхозтоваропроизводителя, но и для переработчика. Сегодня есть сложности с экспортом муки. Это связано с проблемами логистики, с заторами как на железнодорожных станциях, так и на пограничных переходах, особенно в сторону Китая. Зачастую контейнерные поезда слишком долго простаивают, в результате чего товар может прийти в негодность.

Самостоятельно местным аграриям не под силу решить этот бесконечный поток задач. Потому и нужна помощь государства. Таким союзником костанайские сельхозтоваропроизводители видят Продкорпорацию.

– Продовольственная контракт­ная корпорация могла бы взять на себя функции регулятора по ввозу пшеницы. Нужно разрешить мукомолам завозить не более 30 процентов пшеницы извне для улучшения качества и снижения себестоимости, а остальные 70 процентов рекомендовать приобретать у местного производителя зерна. Тем более что переработчики получают льготное финансирование под 6 процентов, и эти средства должны работать на экономику нашей страны, да и при получении кредитов по программе «Кең дала-2» требований по предоставлению личных гарантий для перерабатывающих предприятий не применяется. Продкорпорация также может предоставить мельникам пшеницу, в том числе на условиях товарного кредита. При этом крайне важно отслеживать, чтобы зерно уходило на экспорт в переработанном виде, – заявила Светлана Михайленко. – Фермеру нужны ориентиры, какие культуры в ближайшее время будут наиболее маржинальными, но при четком понимании, что мы ограничены севооборотом и в один момент не можем перестроить производство, для этого нужен переходный период. Прод­корпорация много делает, ведет переговоры с другими странами по реализации сельхозпродукции, поэтому именно она вполне может не только регулировать импорт в страну, но и давать ориентиры на востребованные культуры с гарантией покупки их у отечественных товаропроизводителей по рыночным ценам с тем, чтобы в дальнейшем торговать этой продукцией с другими государствами.

В конце концов, то же зерно – такое же расчетное средство, как и деньги, и нефть, то есть его можно использовать в бартерных сделках между странами. Допустим, в другое государство поставить зерно, а взамен взять продукцию, которая необходима Казахстану. У Продкорпорации в этом плане много возможностей.

Конечно, диванный критик скажет: а зачем государству вкладывать деньги, время и силы в сельское хозяйство, которое постоянно в убытках? Но аграрный сектор нельзя на 100 процентов рассматривать как бизнес в чис­том виде, тем более что у него один из самых грозных оппонентов – природа, климатические изменения…

Важно понять, что развитие АПК – стратегическое направление. Во-первых, – это продовольственная безопасность страны. Никто не может дать четкий расклад, как завтра или через год сложится геополитическая ситуа­ция. К тому же в нашей стране очень большая территория, которую нужно обрабатывать. Ведь каждый знает, что разрушить проще, чем построить. А в случае с АПК эта аксиома имеет двойную силу, поскольку на восстановление сельского хозяйства потребуются даже не годы, а десятилетия.