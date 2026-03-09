Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель

В мире,Нефть и Газ
79

Это максимум с июля 2022 года

Коллаж: Kazpravda.kz

Более чем на 25% взлетела стоимость нефти. По итогам торгов на Лондонской бирже бочка эталонной марки Brent стоит больше 119 долларов за баррель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Такой скачок эксперты связывают с напряжённой обстановкой на Ближнем Востоке, в том числе с перебоями в движении судов по Ормузскому проливу, на который приходится около 20% мировых поставок топлива.

Президент США заявил, что рост цен на нефть – это временное явление, и котировки снизятся сразу после завершения операции против Ирана.

 

#нефть #цена

Популярное

Все
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Конькобежка Морозова вошла в топ-10 на ЧМ и установила два рекорда Казахстана
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Сенсацией завершилось дерби между «Миланом» и «Интером»
Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
О погоде в Казахстане на 10-12 марта сообщили синоптики
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Слово о замечательном человеке
Растет поток туристов
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила ф…
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным ли…
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Вост…
В Ормузском проливе движение судов почти остановилось

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]