Это максимум с июля 2022 года

Более чем на 25% взлетела стоимость нефти. По итогам торгов на Лондонской бирже бочка эталонной марки Brent стоит больше 119 долларов за баррель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Такой скачок эксперты связывают с напряжённой обстановкой на Ближнем Востоке, в том числе с перебоями в движении судов по Ормузскому проливу, на который приходится около 20% мировых поставок топлива.

Президент США заявил, что рост цен на нефть – это временное явление, и котировки снизятся сразу после завершения операции против Ирана.