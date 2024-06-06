Стоимость Nvidia превысила $3 трлн и обогнала Apple

В мире, Технологии
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Адема Ергали

Цена акций компании в среду выросла более чем на 5%

Фото: gettyimages.com

Рыночная стоимость Nvidia превысила $3 трлн (2,3 трлн фунтов стерлингов), что позволило производителю чипов опередить Apple и стать второй по стоимости публичной компанией в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Цена акций компании в среду выросла более чем на 5% и превысила $1224.

Производитель чипов продолжил быстрый рост, начавшийся в прошлом году, благодаря ставкам на то, что американская фирма выйдет в лидеры от волны инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

Его рыночная стоимость сейчас отстает от Microsoft, еще одного ключевого игрока в отрасли благодаря инвестициям в производителя Chat GPT OpenAI.

Компания Nvidia, стоимость которой еще в феврале оценивалась в $2 трлн, спровоцировала новую волну покупок акций после того, как в прошлом месяце объявила о планах так называемого дробления акций.

Этот шаг увеличит количество акций в 10 раз, и соответственно, снизит их стоимость. Это изменение направлено на то, чтобы сделать акции более доступными для мелких инвесторов.

Ожидается, что это произойдет в пятницу и вызовет еще больший спрос на акции.

Основанная в 1993 году компания Nvidia изначально была известна производством компьютерных чипов, обрабатывающих графику, особенно для компьютерных игр.

Задолго до революции искусственного интеллекта компания начала добавлять в свои чипы функции, которые, по ее словам, помогают машинному обучению, и все это помогло ей увеличить свою долю на рынке.

#ИИ #Apple #Nvidia

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