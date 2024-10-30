Стоимость обязательной автостраховки в РК по сравнению с другими странами невысокая – АРРФР

Средняя страховая премия по стране в этом году составила 15 тысяч тенге
По данным АРРФР, обязательное автострахование является убыточным видом деятельности для страховщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР
Средняя страховая премия по стране составляет 15 тыс. тенге в 2024 году, тогда как размер выплаты составляет до 2 215 200 тенге в 2024 году (600 МРП). Размеры страховой премии и страховой выплаты установлены законодательно и определены в МРП. В связи с ежегодным изменением МРП оплачиваемые и получаемые суммы индексируются каждый год. Увеличение лимитов по выплате возможно при увеличении размера страховых премий.
Стоимость обязательной автостраховки по сравнению с другими странами невысокая. Для сравнения средняя сумма страховой премии в России составляет – 7 300 рублей (36 500 тенге), в странах Западной Европы – 500 евро (262 500 тенге), в США – 500 долларов (243 500 тенге).
Напомним, обязательное автострахование обеспечивает выплату пострадавшей стороне в результате ДТП, покрывая тем самым ответственность виновника. В случае отсутствия страховки виновник самостоятельно бы покрывал причиненный вред пострадавшему лицу в рамках гражданского законодательства.
Как рассказали в АРРФФ, основанная масса страховых организаций не зарабатывает на данном классе страхования. У большинства из них коэффициент убыточности превышает 90%, у некоторых достигает 150%-190%. Это означает, что страховые компании выплачивают больше, чем собирают в виде страховых премий.
«Учитывая социальный и массовый характер обязательного автострахования, данный вид страхования не предназначен для того, чтобы покрывать стоимость дорогих автомашин класса «люкс», приобретенных в автосалонах. Поэтому если у вас новый и дорогой автомобиль, то в дополнение к обязательной автостраховке следует дополнительно приобрести добровольную автостраховку (КАСКО)», –порекомендовали в АРРФР.