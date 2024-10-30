Стоимость обязательной автостраховки в РК по сравнению с другими странами невысокая – АРРФР

Средняя страховая премия по стране в этом году составила 15 тысяч тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АРРФР, обязательное автострахование является убыточным видом деятельности для страховщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Средняя страховая премия по стране составляет 15 тыс. тенге в 2024 году, тогда как размер выплаты составляет до 2 215 200 тенге в 2024 году (600 МРП). Размеры страховой премии и страховой выплаты установлены законодательно и определены в МРП. В связи с ежегодным изменением МРП оплачиваемые и получаемые суммы индексируются каждый год. Увеличение лимитов по выплате возможно при увеличении размера страховых премий.

Стоимость обязательной автостраховки по сравнению с другими странами невысокая. Для сравнения средняя сумма страховой премии в России составляет – 7 300 рублей (36 500 тенге), в странах Западной Европы – 500 евро (262 500 тенге), в США – 500 долларов (243 500 тенге).

Напомним, обязательное автострахование обеспечивает выплату пострадавшей стороне в результате ДТП, покрывая тем самым ответственность виновника. В случае отсутствия страховки виновник самостоятельно бы покрывал причиненный вред пострадавшему лицу в рамках гражданского законодательства.

Как рассказали в АРРФФ, основанная масса страховых организаций не зарабатывает на данном классе страхования. У большинства из них коэффициент убыточности превышает 90%, у некоторых достигает 150%-190%. Это означает, что страховые компании выплачивают больше, чем собирают в виде страховых премий.