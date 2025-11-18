С 14 по 17 ноября в греческом городе Волос прошёл престижный международный турнир SPLASHTOURNAMENTS по водному поло среди юношеских команд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В соревнованиях приняли участие сильнейшие клубы Европы и Азии — из Мальты, Турции, Сербии, Черногории, Кипра, Греции, Румынии и других стран. Казахстан на турнире представляли воспитанники спортивного клуба «ASTANA» из столицы и Уральска в категориях U14 и U16.

Команда «ASTANA 2012» (U14) продемонстрировала уверенную и зрелищную игру. На групповом этапе спортсмены с большим преимуществом обыграли соперников из Румынии, Греции и Черногории, а в полуфинале уверенно обошли сильнейшую команду Греции со счётом 16:9.

«В результате «ASTANA 2012» завоевала историческое «серебро», став одним из главных успехов казахстанского водного поло за последние годы. Этот результат доказал, что наши спортсмены способны успешно конкурировать с сильнейшими клубами Европы и достойно представлять страну на международной арене. Поздравляем всех родителей юных спортсменов и спортивный клуб «ASTANA», — отметил тренер клуба Санжар Салимбаев.

В категории U16 команда «ASTANA 2010» также выступила достойно, заняв 8-е место и остановившись всего в шаге от пьедестала. Для юных спортсменов это стало важным этапом и ценным международным опытом.