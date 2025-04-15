Столичная полиция предупредила о новых схемах мошенничества

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Мошенники просят продиктовать sms-код, поступивший с номера 1414

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками компаний «Астана-РЭК» и «Астана су арнасы», сообщая о якобы необходимой замене счетчиков, сообщает Kazpravda.kz 

Мошенники просят продиктовать sms-код, поступивший с номера 1414. После этого они заявляют, что на ваше имя оформляется кредит.

Под предлогом «предотвращения оформления кредита и защиты ваших средств» злоумышленники убеждают: снять все деньги со счета и перевести их на так называемый «резервный счет Национального банка», оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет», снять деньги с депозита и передать их представителям «спецслужб» или «банка».

«Цель всех этих действий — получить доступ к банковским счетам и депозитам жертвы, а также оформить кредиты на ее имя. Важно помнить, что сотрудники официальных организаций никогда не будут запрашивать sms-коды по телефону. Эти коды являются конфиденциальной информацией — их разглашение может привести к потере денежных средств и утечке персональных данных», — говорится в сообщении МВД.

Также ранее стало известно, что почти на 30% выросло за три месяца число зарегистрированных фактов интернет-мошенничеств в Западно-Казахстанской области. 

 

 

 

#Астана #полиция #мошенничество #предупреждение

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